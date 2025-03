Narzędzia do dostarczania wiadomości e-mail - Najpopularniejsze aplikacje - Ukraina

Bouncer

usebouncer.com

Bouncer — najłatwiejsza w użyciu, a jednocześnie najpotężniejsza usługa sprawdzania poprawności i dostarczalności poczty e-mail. Bouncer to bezpieczna (zgodna z SOC 2 i RODO) platforma do weryfikacji poczty e-mail i dostarczalności przypominająca fortecę SaaS, której zaufały tysiące firm z 6 kontynentów. Platforma została założona w 2017 roku z prostą misją ulepszenia komunikacji e-mailowej Human 2 Human oraz pomocy ludziom w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktu za pośrednictwem kanału e-mail. Bouncer jest technologicznym liderem na rynku walidacji poczty elektronicznej. Zarówno weryfikacja list, jak i API to mechanizmy najwyższej klasy z polityką zerowych przestojów. Produkt charakteryzuje się najlepszym zasięgiem i wysoką wydajnością (do 200 000 zweryfikowanych e-maili na godzinę na klienta). Aby być bardziej złożonym rozwiązaniem zarówno dla segmentu przedsiębiorstw, jak i małych i średnich firm, produkt posiada dodatkowe funkcje, takie jak sprawdzanie toksyczności poczty e-mail i zestaw dostarczalności, dzięki czemu użytkownicy mogą dbać o dostarczalność i ją poprawiać. Bouncer posiada także obszerną bibliotekę integracji (topowe narzędzia Marketing Automation, Email Marketing, czy Sales). Dlaczego warto rozważyć Bouncer jako rozwiązanie do sprawdzania poprawności i dostarczalności poczty e-mail? 1. Wysoka precyzja z uwzględnieniem fałszywych negatywów - dzięki czemu klienci nie tracą możliwości połączenia z powodu błędnej kategoryzacji 2. Najlepszy zasięg - możliwość weryfikacji adresów e-mail hostowanych przez różnych dostawców usług pocztowych (nawet głęboka weryfikacja Google Workspace i Office365 typu catch-all) z małą ilością nieznanych wyników (0,3-3%) 3. Wysoka wydajność - szybkość weryfikacji i duże ograniczenie szybkości. Mogą szybko sprawdzić 200 000 e-maili na godzinę na klienta 4. Niezawodne (polityka zerowych przestojów) i bezpieczne - gotowe do SOC2 5. Uproszczona złożoność - najwyższej klasy rozwiązanie technologiczne z prostym i intuicyjnym interfejsem użytkownika. Funkcje: Bardzo prosty w użyciu moduł sprawdzania poczty e-mail i weryfikator poczty e-mail. Po prostu przeciągnij i upuść listę e-mail zawierającą do 250 tys. adresów, a moduł sprawdzania poczty Bouncer wykona całą pracę! Będziesz wiedzieć, które e-maile można bezpiecznie wysłać, ale aplikacja również to wykryje