Oprogramowanie klienta poczty e-mail - Najpopularniejsze aplikacje - Uzbekistan

Mailstand

mailstand.com

Mailstand to platforma do obsługi zimnej poczty e-mail, która umożliwia łączenie skrzynek pocztowych w celu skalowania zasięgu poczty e-mail. Korzystanie z wielu skrzynek pocztowych w jednej kampanii jest ważne, jeśli chcesz szybciej dotrzeć do większej liczby osób. Ustaw ograniczenia i wzorce wysyłania na poziomie skrzynki pocztowej, a Mailstand automatycznie zastosuje się do Twoich zasad, dzięki czemu nigdy nie przesadzisz z wysyłaniem w niewłaściwym czasie.