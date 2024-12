Najpopularniejsze Ostatnio dodane Oprogramowanie klienta poczty e-mail - Najpopularniejsze aplikacje - Mozambik

Oprogramowanie klienta poczty e-mail umożliwia użytkownikom zarządzanie kontami e-mail za pośrednictwem aplikacji komputerowej. Chociaż działają one podobnie do menedżerów poczty internetowej dostępnych w przeglądarce, dostęp do klientów poczty e-mail można uzyskać za pośrednictwem pobranego programu. Niektórzy dostawcy kont e-mail oferują własnych klientów poczty e-mail, choć większość sama nie udostępnia kont e-mail. Kluczową zaletą klientów poczty e-mail jest możliwość utworzenia zunifikowanej skrzynki odbiorczej dla wielu kont e-mail. Chociaż niektóre usługi poczty internetowej mogą łączyć wiadomości e-mail z wielu kont tego samego dostawcy, klienci poczty e-mail mogą gromadzić wiadomości e-mail od różnych dostawców w jednej lokalizacji. Podobnie jak usługi poczty internetowej, klienci poczty e-mail zawierają funkcje kalendarza lub integrują się z zewnętrznym oprogramowaniem kalendarza, umożliwiając użytkownikom łatwą koordynację spotkań i śledzenie ważnych dat.