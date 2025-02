Oprogramowanie do treści e-learningowych - Najpopularniejsze aplikacje - Tunezja

DataCamp

datacamp.com

Co to jest DataCamp dla biznesu? Datacamp to platforma do poznania danych i sztucznej inteligencji, współpracy poprzez dane i rekrutację talentów gotowych do pracy. DataCamp for Business umożliwia całą organizację ważnych danych i umiejętności AI, niezależnie od punktu wyjścia. Wspieraj zespoły 2-10K+ z mieszanką najbardziej na świecie technologii i umiejętności. Pomóż zespołowi budować pewność siebie i umiejętności poprzez aktywne uczenie się dzięki 460+ danych i kursom AI dla wszystkich poziomów. Zbuduj dostosowaną Akademię danych dla specyficznych potrzeb firmy. Popraw produktywność, ROI i podejmowanie decyzji opartych na danych. Wiodące światowe dane i program nauczania AI: Umożliwiaj swój zespół do rozwijania danych i umiejętności AI przy użyciu najgłębszego programu nauczania w branży, w tym Python, SQL, R, generative AI, Chatgpt, Power BI, Tableau, Literacy Data Literacy i innych. Łatwo jest dostosować istniejące utwory edukacyjne lub stworzyć nowe z pomocą naszego zespołu ekspertów. Od kodowania od pierwszego dnia po stosowanie wiedzy po rzeczywiste sytuacje i ulepszanie przepływów pracy o generatywnej sztucznej inteligencji, praktyczne podejście do nauki DataCamp buduje biegłość o 6x szybciej niż tradycyjne uczenie się. Przestrzeń robocza DataCamp, Twoja przeglądarka IDE: Obszar Workspace to nowoczesna IDE w przeglądarce DataCamp, przyspieszając ścieżkę do wglądu danych. Dzięki wbudowanemu asystentowi AI i 100% operacji opartej na chmurze, Twój zespół może podnieść swoje możliwości analityczne z dnia na dzień. Certyfikacja DataCamp: Osiągnij certyfikaty, które potwierdzają umiejętności danych Twojego zespołu w miarę postępów, przyjmują większe obowiązki i zwiększają wyniki Twojej organizacji - rozpoznawane przez Forbesa jako program certyfikacji danych nr 1. Zmierz wpływ szkolenia pracowników: Wizualizuj rozwój umiejętności w całej organizacji z elastycznością w integracji danych uczenia się z istniejącymi narzędziami raportowania. Łatwo śledzić wpływ poziomu inwestycji i zaangażowania w całym biznesie. Wytyczne ekspertów pod ręką: nasz zespół sukcesu klienta oferuje zasoby i spostrzeżenia we wszystkim, od najlepszych praktyk po integrację SSO i LMS. Pomożemy Ci stworzyć niestandardowe rozwiązanie do nauki dla Twojej organizacji. Dołącz do ponad 12 milionów uczniów, ponad 2500 firm i 80% fortuny 1000, którzy współpracują z Datacamp, aby zwiększyć swoje zespoły.