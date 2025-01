Oprogramowanie do treści e-learningowych - Najpopularniejsze aplikacje - Wyspy Salomona

Uxcel

Menedżerowie projektów są zbyt rozproszeni. Oczekuje się, że zmapujesz umiejętności swojego zespołu, zidentyfikujesz materiały edukacyjne z kilkunastu platform, a potem przekonasz się, że brakuje Ci wiedzy na temat wpływu uczenia się na rozwój indywidualny, zespołowy i biznesowy. Co by było, gdybyś miał narzędzie, które zawiera przemyślany, konkretny i grywalizowany materiał edukacyjny, który bezpośrednio wpływa na umiejętności i wyniki Twojego zespołu? A co więcej, odblokowuje unikalne umiejętności, mocne strony i obszary wymagające poprawy całego zespołu? Czy to nie byłoby wspaniałe? Poznaj Uxcel — jedyny sposób na podniesienie poziomu swojego zespołu projektowego dzięki automatycznemu mapowaniu umiejętności, wspartemu setkami opracowanych przez projektantów przemyślanych, rzeczowych i grywalnych materiałów edukacyjnych. Co możesz zrobić z Uxcelem? - Stwórz wykres umiejętności swojego zespołu w mniej niż 20 minut: uzyskaj widok z lotu ptaka na umiejętności swojego zespołu obejmujące 65 umiejętności projektowych, pogrupowanych w 6 głównych kategoriach. - Porównaj swój zespół z branżą: porównaj swój zespół z ponad 230 000 projektantów w Uxcel, niezależnie od ról, regionów i lat doświadczenia. - Obserwuj, jak umiejętności Twojego zespołu rosną z biegiem czasu: zobacz wpływ uczenia się, ocen i wyzwań projektowych oraz to, jak poprawiały one Twój zespół z miesiąca na miesiąc. - Turbodoładowanie wzrostu i uczenia się: określ obszary wymagające poprawy i zapewnij im materiały edukacyjne dostosowane do ich poziomu umiejętności. - Zbuduj spersonalizowaną ścieżkę uczenia się: przydzielaj konkretne kursy, lekcje, oceny i wyzwania, aby zamienić ich słabości w mocne strony. - Popraw ich wydajność jednym kliknięciem: poznaj najważniejsze umiejętności swojego projektanta i obsadź go odpowiednimi projektami we właściwym czasie, aby zmaksymalizować jego wydajność projektową. Czym się różnimy? - Jesteśmy interaktywni i gamifikowani: setki godzin interaktywnych, grywalnych kursów, lekcji, ocen i wyzwań z prawdziwego życia. - Nie marnujemy Twojego czasu: ucz się we własnym tempie. Czego nauka zajęła Ci 3 miesiące, w Uxcel zajmuje jeden dzień. - Dostępne dla każdego i wszędzie: buduj zdrowe nawyki uczenia się na dowolnym urządzeniu i platformie.