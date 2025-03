Oprogramowanie do handlu elektronicznego - Najpopularniejsze aplikacje

BEYABLE

beyable.com

BEYABLE to platforma SaaS, która pomaga sprzedawcom detalicznym i markom znaleźć rozwiązania cyfrowe w celu zwiększenia konwersji, marży i doświadczenia użytkowników, koncentrując się na istniejącym ruchu w witrynie. Dzięki sztucznej inteligencji i naszej automatycznej analizie podróży klienta nasi klienci personalizują zawartość swojej witryny. Wykorzystujemy ich bieżący ruch, aby zoptymalizować przychody bez konieczności korzystania z IT. Chcesz rozwiązań łatwych do wdrożenia. Dlatego BEYABLE to zestaw niezależnych modułów, z których wszystkie opierają się na jednym, lekkim tagu (asynchronicznym). Płać za to, czego potrzebujesz, kiedy tego potrzebujesz. Strony internetowe korzystające z pełnego pakietu BEYABLE zwykle odnotowują do 35% wzrostu przychodów i 10-krotny średni zwrot z inwestycji.