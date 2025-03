LitExtension

LitExtension to wiodący na świecie dostawca usług migracji/replatformy dla handlu elektronicznego. Pomagamy sprzedawcom i ekspertom eCommerce w automatycznej migracji danych z ich obecnego sklepu do wybranego koszyka w 3 prostych krokach. Migracja danych za pomocą LitExtension umożliwia przeniesienie wszystkich ważnych danych, w tym produktów, klientów, zamówień. Dokładnie, bezpiecznie i automatycznie. Obecnie obsługujemy ponad 140 platform. Niektóre znane nazwy to BigCommerce, Shopify, WooCommerce, Magento, Prestashop, OpenCart, Volusion, Zen Cart… LitExtension pomaga również przesyłać dane z zrzutu bazy danych, plików CSV, plików XML i innych specjalnych typów danych. 3 proste kroki do migracji danych za pomocą LitExtension 1. Wprowadź informacje o swoich koszykach 2. Wybierz podmioty, które chcesz migrować 3. Natychmiast wykonaj bezpłatną migrację demonstracyjną (opcjonalnie) lub pełną migrację Szczegółowe dane, które możesz przenieść: - Produkty - Kategorie produktów - Producenci - Klienci - Zamówienia - Kupony - Recenzje - Strony CMS - Blogi - Pola niestandardowe - itp. Dodatkowe opcje zwiększające funkcjonalność importu danych: - Wyczyść dane w sklepie docelowym przed migracją (BEZPŁATNIE) - Utwórz przekierowania 301 w sklepie docelowym - Migracja produktu i kategorii SEO URL - Usuń HTML z kategorii, nazw produktów - Migracja dodatkowych obrazów (BEZPŁATNIE) - Migracja krótkich i pełnych opisów (BEZPŁATNIE) - Migracja SKU produktów (BEZPŁATNIE) - itp. DLACZEGO WARTO WYBRAĆ LITEXTENSION? I. 100% dostępności i doskonała gwarancja migracji Podczas migracji zapewniamy 100% dostępności Twojego obecnego sklepu. Nadal będzie obsługiwać nowych klientów i normalnie realizować nowe zamówienia. Żadnych zakłóceń w sprzedaży! Po migracji gwarantujemy, że w ciągu 3 miesięcy nie zabraknie żadnych danych, korzystając z naszych bezpłatnych i nieograniczonych usług ostatnich migracji, ponownych migracji i inteligentnych aktualizacji. Poza tym LitExtension zapewnia 30-dniową gwarancję zwrotu pieniędzy, aby udowodnić zaufanie do naszych usług i ich wartość dla Ciebie. II. Nie są potrzebne żadne umiejętności techniczne. Wszystkie etapy migracji koszyka na zakupy są uproszczone, aby ograniczyć zaangażowanie człowieka. Ponadto instrukcje kreatora pojawią się po drodze, kiedy tylko zajdzie taka potrzeba. Uzyskaj możliwość migracji bez użycia rąk dzięki LitExtension! III. Profesjonalne wsparcie 24/7 Nasi eksperci mają ponad 10-letnie doświadczenie w branży eCommerce i ponad 150 000 udanych migracji dla ponad 50 000 klientów na całym świecie. Jesteśmy pewni, że pomożemy Ci rozwiązać wszystkie problemy przed, w trakcie lub po procesie migracji. IV. Najwyższe bezpieczeństwo danych LitExtension posiada zestaw praktyk, technologii i zasad zapewniających najwyższy poziom bezpieczeństwa Twoich danych. - Bezpieczeństwo serwera - Bezpieczeństwo danych - Ograniczenia dostępu do danych - Zgodność z RODO - NDA - Bezpieczeństwo płatności