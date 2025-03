LegitScript

legitscript.com

Z pewnością oceń ryzyko handlowe, aby móc podjąć działania, zanim spowoduje to kary, zaszkodzi Twojej reputacji lub zagrozi bezpieczeństwu publicznemu. Pranie transakcji. Gry hazardowe w internecie. Grupy nienawiści. Nielegalna sprzedaż narkotyków. Nie ma ograniczeń co do tego, co nieetyczni handlarze będą próbowali ujść na sucho – i nie ma końca ich przestępczej kreatywności. Rozwiązania oparte wyłącznie na algorytmach po prostu nie nadążają. Właśnie dlatego agenci rozliczeniowi, dostawcy usług płatniczych i ISO zwracają się do LegitScript. Łączymy duże zbiory danych, zaawansowaną technologię i intensywną, specjalistyczną analizę ludzką, aby rzucić jasne światło na działalność sprzedawców, dzięki czemu możesz z pewnością ocenić ryzyko sprzedawcy i podjąć działania, zanim zakończy się to karami. Dlaczego warto wybrać LegitScript? + Zmniejsz ryzyko: Wyprzedź problematycznych sprzedawców, korzystając z różnych mechanizmów płatności – niezależnie od tego, czy działają w sektorach niskiego ryzyka, czy w regulowanych sektorach wysokiego ryzyka. + Uzyskaj wgląd w szczegóły: nie polegaj na zautomatyzowanych procesach, w których mogą wkraść się błędy. Łączymy solidne algorytmy z ludzkimi ekspertami, aby zapewnić Ci precyzyjną i dogłębną analizę handlową, kategoryzację i wyjaśnienia, za którymi możesz stać. + Traktujemy dokładność poważnie: kary są drogie. W LegitScript jesteśmy dumni, że za każdym razem dostarczamy dokładne informacje w formacie, który możesz zrozumieć. Dajemy Ci dostęp do najdokładniejszych i najszerszych zbiorów danych dotyczących legalnych i nielegalnych stron internetowych sprzedawców oraz powiązanych danych. + Zobacz szerszą perspektywę: nie patrz na punkty danych w izolacji. W LegitScript pomagamy Ci zrozumieć większą powiązaną sieć. Nasze wielowymiarowe spojrzenie na cały ekosystem zgodności zapewnia unikalne spostrzeżenia ze wszystkich branż i punktów widzenia, dzięki czemu możesz pozostać w czołówce pojawiających się trendów. + Pracuj z zaufanym partnerem: LegitScript jest zalecany przez Visa i inne główne sieci płatnicze. Jesteśmy uznanym dostawcą usług monitorowania sprzedawców Mastercard (MMSP). Naszej pracy zaufały organy regulacyjne, a także wiodące w branży firmy, takie jak Google, Facebook i Amazon.