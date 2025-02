Narzędzia handlu elektronicznego - Najpopularniejsze aplikacje - Sint Maarten

GOVX

govx.com

Tysiące wiodących marek korzysta z identyfikatora GOVX, aby natychmiast i bezpiecznie weryfikować, czy klient kwalifikuje się do ekskluzywnych zniżek na swoich stronach internetowych dotyczących sprzedaży detalicznej lub sprzedaży biletów, chroniąc się jednocześnie przed nieuczciwym użyciem przez niekwalifikujących się klientów. Weryfikacja jest szybka, kompleksowa i wymagana tylko raz. Dzięki identyfikatorowi GOVX Twoi klienci nie muszą przeprowadzać ponownej weryfikacji, co prowadzi do najlepszych możliwych współczynników konwersji w przypadku powtarzających się kupujących o wysokiej wartości. GOVX ID integruje się łatwo i bezproblemowo z dowolną witryną internetową. Jest przyjazny dla urządzeń mobilnych i w pełni responsywny na wszystkich urządzeniach oraz zabezpieczony protokołem OAuth 2.0 i uwierzytelnianiem JWT w celu ochrony danych klientów. Proces weryfikacji można w pełni dostosować do marki i przekazu, co pozwala ograniczyć weryfikację do konkretnych grup, do których chcesz dotrzeć. A jeśli jesteś sprzedawcą Shopify, weryfikacja jest jeszcze prostsza. Dzięki aplikacji GOVX Shopify, aplikacji numer jeden zajmującej się rabatami wojskowymi w Shopify, dosłownie wystarczy kilka kliknięć, aby zacząć dziękować społeczności serwisowej! GOVX ID to tylko jeden z trzech sposobów nawiązania współpracy z GOVX. Wiodące marki konsumenckie, profesjonalne drużyny sportowe, animatorzy, partnerzy podróży i nie tylko, codziennie korzystają z zamkniętego kanału e-commerce GOVX, aby dotrzeć do w pełni zasłużonej i zaangażowanej publiczności liczącej ponad 7,5 miliona członków. Dzięki wielu opcjom integracji rozpoczęcie pracy jest łatwe. Wiele marek korzysta również z rozwiązań usług marketingowych GOVX, aby ulepszyć swoje produkty lub usługi w obrębie bardzo zaangażowanej społeczności członków GOVX, jednocześnie wzmacniając swoje wsparcie dla tych, którzy służą. Skontaktuj się z zespołem GOVX już dziś, aby poznać najlepsze opcje partnerstwa dla Twojej firmy.