Oprogramowanie do handlu elektronicznego - Najpopularniejsze aplikacje - Ukraina

Rainex Billing

rainex.io

Co to jest Rainex? Rainex to platforma do zarządzania rozliczeniami i subskrypcjami, której konfiguracja zajmuje 30 minut. Rainex konsoliduje zarządzanie subskrypcjami, rozliczeniami i operacjami klientów, obsługując wszystko, od pojedynczych płatności po noty kredytowe i rabaty. Oferuje ujednoliconą platformę do zarządzania wszystkimi procesami, nawet bez bezpośredniej płatności poprzez pozyskiwanie. Plan Free pozwala uzyskać pełny dostęp do funkcjonalności Rainex za darmo do czasu, aż zaczniesz generować stałe przychody z systemu. Pierwsze 100 bezpłatnych transakcji zapewni Ci płynny start i szybki rozwój. Kluczowe funkcje: - Zarządzanie subskrypcjami, rozliczeniami i fakturami. - Wielojęzyczne i zmienne automatyczne powiadomienia, powiadomienia o wydarzeniach. - Obsługa wielu walut i wielu języków. - Płatność automatyczna z odnawialnym debetem. - Automatyczne monitowanie. - Automatyczne odnawianie subskrypcji. - Wiele bramek. - Cena planu i subskrypcja LTD. - Automatyczne wykrywanie i obliczanie podatków. - Pojedyncze logowanie. - W pełni konfigurowalny Portal Klienta, CNAME (domena niestandardowa). - Widżety portalu. - Analityka w czasie rzeczywistym. Rozwiązanie typu „wszystko w jednym”: 1. Automatycznie generuje faktury z aktualnymi statusami płatności, aby mieć kontrolę nad wszystkimi rodzajami płatności w jednym miejscu i śledzić historię płatności. 2. Inteligentny, automatyczny system powiadamiania pozwalający uniknąć brakujących płatności, za pomocą e-maili i z wybraną częstotliwością, aby zapewnić terminowe otrzymanie płatności. 3. Zawiera narzędzia umożliwiające pełne dostosowanie powiadomień do marki produktu, dzięki czemu klienci będą mogli rozpoznać e-maile na pierwszy rzut oka. 4. Konfigurowanie wielojęzycznych powiadomień w celu uzyskania dostępu do rynku globalnego. 5. Zwiększaj skalę lokalnie lub globalnie dzięki różnym integracjom bramek płatniczych. 6. Pełna branding Portalu Samoobsługowego, w tym domena niestandardowa (C-NAME) dla Twoich klientów do samodzielnego zarządzania swoimi subskrypcjami oraz gotowa strona rejestracji do automatycznej aktywacji subskrypcji. 7. Portal samoobsługowy Rainex można postrzegać jako zestaw indywidualnych widżetów umożliwiających wyświetlanie danych w czasie rzeczywistym, zaangażowanie użytkowników i usprawniony dostęp do kluczowych funkcji i usług. Te widżety są przydatne, pomagając klientom wykonać określone czynności. 8. Zasady podatkowe zapewniają zgodność podatkową sprzedaży transgranicznej i zapewniają wygodne narzędzie do dostosowywania podatków na fakturach. Zaawansowana typizacja podatku w celu precyzyjnego obliczenia. Ulepszone funkcje podatkowe z mechanizmem odwrotnego obciążenia. 9. Zaimportuj istniejące dane klientów i subskrypcji. 10. Łączy wskaźniki w przejrzyste i konfigurowalne pulpity nawigacyjne, które budują plany biznesowe w oparciu o najbardziej aktualne odpowiednie wskaźniki.