Oprogramowanie do handlu elektronicznego - Najpopularniejsze aplikacje - Tunezja

Omniconvert Explore to zaawansowane narzędzie do eksperymentów, z którego korzystają głównie agencje, zespoły programistów i produktów, które chcą przeprowadzać zaawansowane eksperymenty, ale także marketerzy, którzy mają minimalną pomoc działu IT. Wyróżniamy się: naprawdę troszczymy się o naszych klientów – dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wsparcie i nadmierną dostawę, ponieważ mamy do Twojej dyspozycji także wewnętrzne zespoły eksperymentalne, CRO i ekspertów ds. danych. Możliwości: Testowanie A/B: Twórz eksperymenty przy użyciu jednego z zaawansowanych silników segmentacji dostępnych na rynku, z 41 punktami danych: zachowanie witryny, źródło ruchu, dane CRM, GTM, API pogody itp. Zaawansowane raportowanie: > Statystyki Bayesa i częste > Filtruj wyniki według konkretnych celów > Konwersje wspomagane lub dystrybucja liniowa > Widok zbiorczy > Udostępniaj swojemu zespołowi tylko to, co najważniejsze: raport w formacie PDF > Śledź dowolne zdarzenia Ankiety na stronie: > Wywoływane jako wyskakujące okienka lub widżety > Podczas przewijania, podczas ładowania, wyzwalacze przy wyjściu > Rozgałęzienia logiczne > Wielokrotny wybór, unikalny wybór, siatka, NPS, CSAT itp. > Zachowanie w zakresie segmentacji > Przechwytywanie leadów > Zaawansowane nakładki raportowania > Uruchamianie różnych kreacji > Kreator kreacji > przy wyjściu / przy ładowaniu / przy- scroll Integracje: Google Analytics 4 Piwik Pro Hotjar Zapier - Hubspot, Marketo, Salesforce Shopify Woopra