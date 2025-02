Oprogramowanie do handlu elektronicznego - Najpopularniejsze aplikacje - Turkmenistan

OpenCart

Opencart to łatwy w użyciu, wydajny program do zarządzania sklepami internetowymi Open Source, który może zarządzać wieloma sklepami internetowymi z jednego zaplecza. Obszar administracyjny po prostu wypełniając formularze i klikając „Zapisz”. Dostępnych jest wiele profesjonalnie napisanych rozszerzeń, dzięki którym możesz dostosować sklep do swoich potrzeb. Sklep OpenCart może być gotowy do przyjmowania zamówień wkrótce po instalacji. Wszystko, co musisz zrobić, to zainstalować go dla siebie (dowolny dostawca usług hostingowych robi to za darmo), wybrać szablon z wielu bezpłatnych lub tanich witryn z szablonami, a także opisy i zdjęcia produktów, kliknąć kilka ustawień i gotowe gotowy do rozpoczęcia przyjmowania zamówień. W naszych bezpłatnych rozdziałach „Instalacja i Szybki start” dowiesz się, jak to zrobić. Strona publiczna, czyli „front sklepowy” OpenCart, wygląda bardzo profesjonalnie i jest gotowa do sprzedaży niemal natychmiast po zainstalowaniu.