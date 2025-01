Oprogramowanie do handlu elektronicznego - Najpopularniejsze aplikacje - Wyspy Salomona

Releva

releva.ai

Releva to kompleksowe rozwiązanie do automatyzacji sztucznej inteligencji służące rozwojowi handlu elektronicznego. Firma zapewnia platformę do automatyzacji marketingu, która personalizuje witrynę internetową i wielokanałowość w celu zwiększenia współczynników konwersji, średniej wartości zamówień, wartości życia klienta i prowadzi do wzrostu przychodów dzięki niesamowitemu ROI. Lucy, sztuczna inteligencja Relevy, technologii podobnej do czatu GPT, odpowiada na najważniejsze pytania dotyczące sprzedaży i marketingu, takie jak to, czego chce każdy użytkownik; kiedy tego chcą; jaki przedział cenowy jest akceptowalny; jaki jest preferowany kanał cyfrowy oraz jaka twórczość i narracja przemawia do każdego użytkownika. Misją Relevy jest tworzenie doświadczeń użytkowników podobnych do tych, jakie mogliby uzyskać tylko w małym, lokalnym sklepie. Robimy to poprzez optymalizację personalizacji poprzez etyczne omnichannelowe zaangażowanie marek i ich konsumentów. Releva integruje się głęboko z każdym sklepem eCommerce i wszystkimi kanałami cyfrowymi, które napędzają ruch i zwiększają konwersje. Platforma konsekwentnie generuje wzrost przychodów o ponad 20% w połączeniu z oszałamiającym ponad 51-krotnym zwrotem z inwestycji.