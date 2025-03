Oprogramowanie do wyszukiwania w handlu elektronicznym - Najpopularniejsze aplikacje

Luigi's Box

Luigi's Box to rozwiązanie do wyszukiwania i odkrywania produktów odpowiednie dla każdej platformy e-commerce. Magia Luigiego Boxa zaczyna się od szczegółowych pulpitów analitycznych, które dostarczają wszystkich istotnych informacji na temat wydajności elementów wyszukiwania i nawigacji w Twojej witrynie. Dowiedz się więcej o wydajności swojej platformy i zapewnij najlepsze wyniki dzięki wyszukiwarce, rekomendacjom i listom produktów opartym na sztucznej inteligencji. Daj odwiedzającym najlepsze narzędzia, dzięki którym będą mogli odkrywać Twoje produkty tak efektywnie, jak to możliwe. Luigi's Box to oprogramowanie, z którego Ty i Twoi klienci będziecie z przyjemnością korzystać.