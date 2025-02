Oprogramowanie do wyszukiwania w handlu elektronicznym - Najpopularniejsze aplikacje - Sint Maarten

PureClarity

PureClarity jest jednym z wiodących dostawców inteligentnej personalizacji e-commerce i zapewnia idealne rozwiązanie dla firm, zarówno B2C, jak i B2B, w celu zwiększenia przychodów online, średniej wartości zamówienia, współczynnika konwersji online, a także zbudowania bazy danych lojalnych klientów. PureClarity umożliwia zapewnienie klientom wysoce spersonalizowanych i odpowiednich zakupów online dzięki szerokiej gamie inteligentnych funkcji personalizacji e-commerce, przekształcających odwiedzających online w lojalnych klientów. Oprogramowanie jest kompatybilne ze wszystkimi platformami e-commerce i oferuje wtyczki/rozszerzenia dla Magento 1x i 2x, Shopify, BigCommerce, X-Cart, WooCommerce i Kooomo. PureClarity działa skutecznie z dowolną ilością danych i zaczyna działać od pierwszego dnia. Firmy na ogół szybko zaczynają widzieć pozytywne rezultaty. Funkcje PureClarity obejmują: Spersonalizowaną treść – umożliwiającą utworzenie odpowiedniego i wciągającego dialogu 1-2-1. Wyświetlaj ukierunkowane treści i reklamy banerowe, które są odpowiednie dla każdego użytkownika online. Zamień ich w powracających i lojalnych klientów, pokazując promocje, oferty i zdjęcia, którymi są zainteresowani. Inteligentne rekomendacje, które wiedzą, czego chcą Twoi klienci, zanim to zrobią. Pokazując klientom właściwy produkt we właściwym momencie na ich ścieżce zakupowej, możesz zwiększyć konwersję online i przychody. Pozwól sztucznej inteligencji PureClarity sprzedawać produkty dodatkowo i krzyżowo w czasie rzeczywistym podczas całej podróży klienta, aby zmaksymalizować sprzedaż online. Personalizacja w wyszukiwarce – przenieś klientów z wyszukiwania prosto do kasy. Możesz ułatwić klientom znalezienie dokładnie tego, czego szukają, wyświetlając spersonalizowane rekomendacje produktów i treści w czasie rzeczywistym, gdy przeszukują Twoją witrynę i strony wyników wyszukiwania. Personalizacja w wiadomości e-mail, która wprowadzi klientów z powrotem do ścieżki sprzedaży. Zachęć klientów do ponownego odwiedzenia Twojej witryny, włączając produkty dostosowane do ich doświadczeń na stronie. Przekonaj klientów do zakupu, zakupu ponownie lub ponownego odwiedzenia porzuconego koszyka. Dlaczego nie dodać zachęty, aby naprawdę ich podekscytować. PopUpy, które przyciągną uwagę Twoich klientów! Twórz spersonalizowane wyskakujące okienka i wyskakujące okienka do przechwytywania wiadomości e-mail, aby zwiększyć zaangażowanie i współczynnik konwersji online. Spostrzeżenia i analizy, które pozwalają zrozumieć wartość i potencjalną siłę nabywczą każdego z Twoich klientów. Możesz uzyskać pełny wgląd w zachowania odwiedzających, segmenty klientów i skuteczność kampanii oraz dowiedzieć się, jak zmaksymalizować potencjał swoich witryn internetowych, aby jeszcze bardziej zwiększyć przychody.