Platformy handlu elektronicznego - Najpopularniejsze aplikacje

Platforma e-commerce służy jako kompleksowe rozwiązanie programowe umożliwiające firmom nadzorowanie wszystkich aspektów sprzedaży produktów lub usług online. Tworząc scentralizowane centrum cyfrowe, platformy te ułatwiają zarządzanie danymi produktów i klientów. Umożliwia to firmom zajmującym się handlem elektronicznym przetwarzanie informacji o produktach, dostosowywanie zawartości i układu sklepu oraz ułatwianie transakcji i płatności online. Chociaż są one przeznaczone przede wszystkim do sprzedaży B2C, niektórzy dostawcy oferują również wersje B2B. Współczesne platformy e-commerce, początkowo skupiające się na sprzedaży produktów fizycznych, coraz częściej uwzględniają funkcjonalności produktów cyfrowych sprzedawanych w modelach subskrypcyjnych. Takie oprogramowanie ma zastosowanie we wszystkich działach firmy zajmującej się handlem internetowym, ale przynosi szczególne korzyści zespołom sprzedaży, zarządzania produktami i marketingu.