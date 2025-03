Platformy handlu elektronicznego - Najpopularniejsze aplikacje - Ukraina

Pepperi

Pepperi zapewnia markom i hurtownikom towarów konsumpcyjnych kompleksową platformę handlową B2B, umożliwiającą spójne zarządzanie wszystkimi aspektami sprzedaży wielokanałowej. Umożliwiając Ci sprzedawanie więcej, lepiej i szybciej, nasza platforma w unikalny sposób łączy handel elektroniczny B2B, automatyzację sił sprzedaży, realizację sprzedaży detalicznej i rozliczanie tras (sprzedaż samochodów dostawczych) w zintegrowane rozwiązanie mobilne, które działa natywnie na wszystkich urządzeniach, aby zmaksymalizować korzyści osobiste i online Sprzedaż B2B. Ponad 1000 klientów w ponad 60 krajach, z różnych branż – FMCG, uroda i kosmetyki, żywność i napoje, okulary i wiele innych – polega na Peperi przy planowaniu, realizacji i analizowaniu sprzedaży wielokanałowej B2B: • Internetowe i mobilne e-B2B Platforma handlowa umożliwia kupującym składanie zamówień w dowolnym miejscu i czasie • Przyjmowanie zamówień online/offline jest proste dzięki e-katalogom, promocjom handlowym i pełnym danym klientów • Aplikacja do realizacji sprzedaży detalicznej umożliwiająca audyt w sklepie, merchandising i uzupełnianie zapasów • Bezpośrednia dostawa do sklepu i sprzedaż samochodami dostawczymi aplikacja do rozliczania tras na iOS i Androida • Zarządzaj promocjami trade marketingowymi we wszystkich kanałach jednocześnie, korzystając z intuicyjnego interfejsu użytkownika • Centralne zarządzanie usprawnia operacje wielokanałowe w punktach kontaktu z klientami Platforma klasy korporacyjnej Peperi płynnie i bezpiecznie integruje się z systemami ERP, takimi jak SAP Business One, SAP Business By Design i wiele innych, dzięki którym dane są w pełni dostępne dla przedstawicieli terenowych i kupujących, na wszystkich urządzeniach, w trybie online i offline.