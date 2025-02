Platformy handlu elektronicznego - Najpopularniejsze aplikacje - Tadżykistan

Twice Commerce

Zmienia się sposób, w jaki ludzie konsumują towary. Własność dóbr materialnych nie odgrywa tak dużej roli w życiu człowieka. Jednocześnie coraz więcej osób decyduje się na zakup towarów używanych zamiast nowych. Aby sprostać temu nowemu zapotrzebowaniu, sprzedawcy potrzebują oprogramowania zoptymalizowanego pod kątem konsumpcji o obiegu zamkniętym. Twice Commerce to platforma, która pomaga firmom sprzedawać, wynajmować i odsprzedawać produkty i usługi bez tarć. Dzięki Twice firmy mogą stworzyć ofertę odpowiadającą sposobowi, w jaki ludzie chcą kupować produkty i usługi, niezależnie od tego, czy chodzi o wynajem krótkoterminowy, subskrypcję czy zakup. Twice udostępnia także gotowy sklep e-commerce oraz narzędzia do sprzedaży osobistej. Solidne systemy zarządzania zapasami i zamówieniami pomagają sprawnie zarządzać operacjami sklepu oraz zapewniają, że najważniejsze dane pozostają bezpieczne i zawsze aktualne. Jako dostawca płatności zgodny z PCI poziomu 1, Twice Commerce może od razu zaoferować bezpieczne przetwarzanie płatności, więc nie musisz się martwić o skomplikowaną integrację z firmami zewnętrznymi. Twice jest używany przez tysiące sprzedawców na całym świecie, w tym z branż od sportu po modę, mobilność i elektronikę.