Oprogramowanie do personalizacji handlu elektronicznego - Najpopularniejsze aplikacje - Ukraina

Syte to platforma do odkrywania produktów zaprojektowana specjalnie dla aplikacji eCommerce. Wykorzystuje wizualną sztuczną inteligencję do usprawnienia różnych działań eCommerce, w tym wyszukiwania wizualnego, personalizacji i automatycznego tagowania produktów. Celem Syte jest łączenie kupujących z produktami poprzez zapewnienie wizualnego doświadczenia wyszukiwania, które poprawia wydajność, wspiera zrównoważony rozwój i eliminuje ślepe zaułki. Wyświetla wizualnie podobne i uzupełniające się rekomendacje produktów, których celem jest inspirowanie i konwertowanie klientów różnych typów. Posiada również automatyczny system tagowania produktów, który oszczędza czas, optymalizuje procesy merchandisingowe i zwiększa dokładność danych produktowych. Rozwiązania te można dostosować do różnych realiów rynkowych i skalować tak, aby odpowiadały specyficznym potrzebom różnych sektorów przemysłu, takich jak moda, wystrój wnętrz czy biżuteria. Obsługuje firmy różnej wielkości, od rozwijających się firm po duże przedsiębiorstwa.