Oprogramowanie do personalizacji handlu elektronicznego - Najpopularniejsze aplikacje - Słowacja

Clerk.io to wszechstronna platforma personalizacji handlu elektronicznego, która poprawia wydajność i rentowność Twojego sklepu internetowego, oszczędzając jednocześnie czas i stymulując rozwój Twojej firmy. Wykorzystując wiodącą w branży sztuczną inteligencję, aby zwiększyć trafność zakupów na wszystkich etapach podróży klienta, automatyzujemy wyższe współczynniki konwersji, rozmiary koszyków i wartości zamówień. W firmie Clerk dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić naszym klientom wszystkie narzędzia, których potrzebują, aby w pełni wykorzystać naszą platformę personalizacji handlu elektronicznego. Pomagamy naszym klientom zwiększać sprzedaż poprzez dynamiczne rekomendacje produktów, spersonalizowane e-maile, wydajne wyszukiwanie w witrynie i segmentację odbiorców: a wszystko to dzięki naszemu rozwiązaniu bez plików cookie. Jesteśmy tutaj, aby umożliwić naszym klientom na całym świecie dostarczanie użytkownikom spersonalizowanych doświadczeń zakupowych. Wiele szczegółów na temat naszych towarów i usług jest dostępnych na naszej stronie internetowej, w tym regularne aktualizacje produktów. Zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest informowanie Cię o najnowszych zmianach i funkcjach produktów, abyś zawsze mógł być na bieżąco. Aby lepiej zrozumieć dostępne rozwiązania i korzyści, jakie mogą one przynieść Twojej organizacji, podajemy także przykłady użytkowników różnych produktów. Nasze studia przypadków pokazują, jak inne firmy zwiększyły swoją sprzedaż dzięki technologii Clerk opartej na sztucznej inteligencji. Oprócz naszych zasobów zapewniamy dedykowaną pomoc za pośrednictwem naszej strony internetowej, dzięki czemu możesz szybko uzyskać dostęp do naszej grupy profesjonalnych ekspertów technicznych. Nasz zespół dokłada wszelkich starań, aby zapewnić Ci najlepsze możliwe porady i pomoc, abyś mógł w pełni wykorzystać naszą platformę. Jesteśmy przekonani, że nasze rozwiązania dostosowywania oparte na sztucznej inteligencji mogą pomóc Ci w osiągnięciu celów zawodowych, dlatego pozwól nam pomóc Ci rozwijać Twoją firmę i osiągać cele biznesowe.