Oprogramowanie do personalizacji handlu elektronicznego - Najpopularniejsze aplikacje - Rosja

Justuno

justuno.com

Zestaw narzędzi do konwersji Justuno obejmuje pozyskiwanie potencjalnych klientów (SMS-y i e-maile), oferty wyjścia, porzucenie koszyka, banery, rekomendacje produktów i wiele więcej, aby stworzyć najlepszą ścieżkę konwersji, która dostarczy właściwy komunikat właściwemu klientowi we właściwym czasie. - Zbieraj więcej danych zerowych i danych własnych i przesyłaj je do istniejących narzędzi marketingowych (mamy ponad 100 integracji i liczba ta stale rośnie) - Wiodące w branży pozyskiwanie potencjalnych klientów za pośrednictwem poczty e-mail i SMS-ów (dwuetapowe, dotknięcie i nie tylko) w celu optymalnego rozwoju - Ponad 80 zaawansowanych reguł targetowania, w tym kierowanie geograficzne (aż do kodu pocztowego), zamiar wyjścia, zawartość koszyka, źródło ruchu i inne - Przeprowadzaj testy A/B w celu optymalizacji kampanii - Korzystaj z rekomendacji produktów w dowolnym miejscu swojej witryny, w tym sprzedaży dodatkowej, sprzedaż krzyżowa, bestsellery, ostatnio przeglądane i nie tylko — uzyskaj dostęp do gotowej biblioteki szablonów zawierającej ponad 200 projektów od wiodących w branży partnerów i od nas samych, aby natychmiast zacząć. Szukasz więcej? - Zwiększ średnią wartość zamówienia: dzięki dynamicznym banerom wysyłkowym, rekomendacjom w koszyku/kasie i nie tylko - Monitoruj wydajność w czasie rzeczywistym: Panel analityczny Justuno udostępnia przydatne informacje w czasie rzeczywistym, aby Twoje kampanie działały najlepiej - Rozwijaj listy e-mailowe i SMS-owe: Integracja Justuno z wiodącymi w branży usługami SMS i ESP pozwala na jednoczesne przesyłanie zgody na e-maile i SMS-y na Twoje platformy, a także tworzenie dwuetapowych formularzy kontaktowych, korzystanie z opcji akceptacji tekstu przez dotknięcie na telefonie komórkowym i nie tylko - Twórz na urządzeniach mobilnych przyjazne doświadczenia: Konwertuj więcej odwiedzających Twoją witrynę mobilną dzięki zoptymalizowanym promocjom mobilnym zgodnym z najlepszymi praktykami Google - Lepszy zwrot z inwestycji w płatne media: Funkcje Audience Sync Justuno synchronizują listy subskrybentów co godzinę, aby zapewnić aktualne retargetowanie i pozyskiwanie klientów w celu maksymalizacji wydajności kampanii - Ukryte pola: Zbieraj dodatkowe informacje od odwiedzających, takie jak informacje o UTM, adres IP, pierwszy trafiony adres URL, wykorzystany kod kuponu itp.). Połącz to z możliwością wyrażenia zgody, aby uzyskać maksymalną personalizację w zautomatyzowanych przepływach. - Szukasz rozwiązania dla swojego sklepu bezgłowego? Justuno obsługuje bezgłowe witryny internetowe dla marek, które chcą stworzyć najlepsze doświadczenia front-endowe. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać szczegółowe informacje!