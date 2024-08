Oprogramowanie do analizy handlu elektronicznego - Najpopularniejsze aplikacje - Bułgaria

Oprogramowanie do narzędzi do przesyłania opinii 360°

Oprogramowanie do analizy handlu elektronicznego śledzi wydajność sprzedawców internetowych. Pomaga firmom identyfikować produkty o najlepszych i najgorszych wynikach, monitorować zachowania kupujących i konsumentów oraz identyfikować problemy mające wpływ na działalność biznesową. Specjaliści z branży e-commerce korzystają z tych narzędzi, aby zwiększyć sprzedaż i poprawić jakość obsługi klienta. Dodatkowo menedżerowie zapasów wykorzystują je do realizacji zamówień, a księgowi do śledzenia kosztów i rentowności. Chociaż większość platform handlu elektronicznego oferuje funkcje raportowania i analiz, oprogramowanie do analizy handlu elektronicznego jest zazwyczaj dostarczane jako samodzielne rozwiązanie. Niektórzy dostawcy oprogramowania analitycznego dołączają do swoich produktów funkcje specyficzne dla handlu elektronicznego. Ponieważ jednak ogólne oprogramowanie analityczne nie zawsze spełnia specyficzne potrzeby handlu elektronicznego, takie produkty nie są zaliczane do tej kategorii.