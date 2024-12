Oprogramowanie do testowania narkotyków - Najpopularniejsze aplikacje - Mauritius

Oprogramowanie do narzędzi do przesyłania opinii 360°

Oprogramowanie do testowania narkotyków zostało zaprojektowane, aby pomagać firmom, pracownikom i kandydatom w zarządzaniu programami testów na obecność narkotyków i alkoholu lub wspieraniu firm zajmujących się testowaniem narkotyków. Rozwiązania te usprawniają proces testowania narkotyków w przypadku nowych pracowników i bieżących testów pracowników. Oferują funkcje takie jak zarządzanie danymi dotyczącymi testów narkotykowych, śledzenie wyników, zgodność z przepisami Departamentu Transportu (DOT) i wiele innych. Zazwyczaj oprogramowanie do testowania narkotyków jest uzupełniane przez oprogramowanie do sprawdzania przeszłości i często bezproblemowo integruje się z systemami śledzenia wnioskodawców (ATS). Integracja ta jest korzystna, ponieważ umożliwia firmom i działom HR dostęp do informacji dotyczących sprawdzania przeszłości za pośrednictwem jednego portalu internetowego z ujednoliconym logowaniem. To usprawnione podejście usprawnia proces aplikowania i umożliwia działowi HR całościowy obraz każdego kandydata.