Oprogramowanie do wysyłki wysyłkowej - Najpopularniejsze aplikacje - Tadżykistan

Etail Solutions

etailsolutions.com

Etail Solutions to wiodąca platforma integracji handlu, rozwiązująca niektóre z najbardziej złożonych problemów związanych z integracją i automatyzacją handlu elektronicznego dla marek, dostawców zewnętrznych i dużych sprzedawców od 2010 roku. Naszą misją jest uczynienie każdej transakcji handlu cyfrowego idealną zarówno dla konsumenta, jak i sprzedawcy. Wykorzystując wskaźnik Ideal Order™ jako złoty standard KPI, naszymi celami jest maksymalizacja wydajności, rentowności i zadowolenia klienta w przypadku każdego zamówienia. W tym celu firma Etail Solutions stworzyła pokaźny arsenał narzędzi stworzonych specjalnie do zarządzania relacjami danych wiele do wielu w świecie online: • Nasza platforma integracyjna wyróżnia się możliwością obsługi wielu protokołów (API/EDI/ Pliki płaskie itp.), agregują i normalizują dane z różnych źródeł oraz płynnie integrują swój ekosystem e-commerce w zintegrowaną sieć, którą kontrolujesz, monitorujesz i zarządzasz z poziomu jednej, scentralizowanej platformy, a wszystko to przy jednoczesnym zapewnieniu integralności transakcyjnej i integracje do podstawowe systemy ewidencji, dzięki którym Twoje finanse, zapasy i wszystkie inne dane będą zawsze aktualne. • Nasze możliwości zarządzania katalogami i zapasami zapewniają niezrównaną kontrolę nad sposobem zarządzania sprzedażą, alokacją, publikowaniem i optymalizacją zapasów we wszystkich kanałach sprzedaży i typach kanałów sprzedaży, a także efektywne zarządzanie i planowanie rozmieszczenia i realizacji zapasów w wielu sieć realizacji lokalizacji. Wynika to z możliwości powiązania każdej oferty we wszystkich kanałach online i każdego źródła dostępności zapasów z jednym głównym kodem SKU w podstawowej jednostce miary każdego sprzedawanego przedmiotu. • Nasz system zarządzania zamówieniami to w pełni rozwinięta platforma rozproszonego zarządzania zamówieniami (DOM), która zoptymalizuje każde zamówienie pod kątem: • Dowolnej metody (własne zapasy lub należące do dostawcy, Twój DC, dystrybutor, sprzedawca detaliczny lub spedytor, a nawet krzyżowo) dokowanie) • Dowolne lokalizacje lub typy lokalizacji – 3PL, dystrybutorzy, wiele DC, a nawet w wielu systemach rejestracji. • Dowolne opakowanie (kartonizacja) – zoptymalizuj rozmiary pudeł, ich ilość, a nawet bandowanie, aby zminimalizować koszty transportu. • Dowolni przewoźnicy i poziomy usług, oszczędzając pieniądze na każdym zamówieniu. Im bardziej ekspansywna jest Twoja sieć realizacji zamówień, tym więcej pieniędzy możemy Ci zaoszczędzić. • Planowanie zapasów w wielu lokalizacjach – Zminimalizuj koszty realizacji i transportu dzięki zrozumieniu idealnego popytu według SKU według lokalizacji realizacji. Z łatwością agreguj popyt we wszystkich kanałach i poznaj rzeczywistą prędkość według lokalizacji dla jednostki SKU na podstawie zapasów, które powinny zostać wysłane z każdej lokalizacji, a nie tego, co zostało wysłane z każdej lokalizacji. • Nasze informacje i analizy dotyczące idealnych zamówień mogą symulować najlepszy scenariusz dla wszystkich Twoich operacji eCommerce i dostarczają danych o tym, jak zrealizować to w prawdziwym życiu w przypadku każdego zamówienia! Ideal Order pomoże Ci podejmować świadome decyzje dotyczące minimalizacji utraconego dochodu netto i maksymalizacji zysków z handlu elektronicznego Twojej firmy – od operacji w łańcuchu dostaw po zarządzanie zapasami, realizację zamówień i dostawę. • I tak wiele więcej – wielokanałowy PIM, globalna kontrola cen z obsługą wielu walut, integracja ERP i WMS, zarządzanie cyklem życia ofert, konkurencyjne i automatyczne ponowne ustalanie cen, kontrola taksonomii, automatyzacja i kontrola zadań i wiele więcej... Etail Solutions ma rozwijała się przez lata, rozwiązując jeden złożony problem handlu w świecie rzeczywistym po drugim. Budujemy każdą funkcję i każdą funkcję, aby zoptymalizować zdolność naszego klienta do wzrostu i skalowania z zyskiem, a misją jest stworzenie idealnego środowiska handlowego dla każdego z naszych klientów! Sukces klienta: Po zaledwie roku korzystania z naszej platformy średnia stopa wzrostu klientów wyniosła 138%. Po 2 latach korzystania z platformy średnie tempo wzrostu klientów wzrosło o kolejne 70% w porównaniu do końca pierwszego roku. W porównaniu do początku pierwszego roku działalności, średnie tempo wzrostu klientów w pierwszych dwóch latach wyniosło 282%.