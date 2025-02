Oprogramowanie do analizy dronów - Najpopularniejsze aplikacje - Tadżykistan

Scopito

Scopito to oparta na chmurze platforma do zarządzania danymi wizualnymi. Pomaga przedsiębiorstwom użyteczności publicznej i DSP w przechowywaniu, analizowaniu i udostępnianiu obrazów z inspekcji wizualnych oraz zapewnia przegląd ich zasobów i ich stanu. Scopito nie jest oparte na subskrypcji, lecz klienci płacą stałą kwotę za inspekcję przechowywaną na platformie, z możliwością rabatów zależnych od ilości. Scopito jest wyposażony w potężne narzędzia do analizy obrazu i inteligentne skróty klawiaturowe, które optymalizują przepływ pracy pod kątem wykrywania usterek i zarządzania nimi. Istnieje możliwość integracji z systemami SAP. Dodatkowo klienci mają możliwość zlecania analiz zespołowi Scopito, który wykorzystuje do tego zadania algorytmy sztucznej inteligencji i ekspertów merytorycznych, a wyniki dostarcza bezpośrednio na platformę. Ponieważ produkt działa w chmurze, udostępnianie inspekcji do przeglądu lub analizy jest łatwe. Dodatkowi użytkownicy są bezpłatnie, a firmy mogą zarządzać poziomami dostępu, rolami i uprawnieniami bezpośrednio z platformy. Możliwe jest również hostowanie Scopito lokalnie. W przypadku dostaw Scopito posiada w pełni konfigurowalną funkcję raportowania, która eksportuje zarówno do formatu PDF, jak i CSV. Firmom chcącym spersonalizować platformę Scopito oferuje rozwiązanie typu white-labeling. Klienci white-label mogą korzystać z platformy z niestandardowego adresu URL i ze specjalistycznym projektem według własnego wyboru. ______ Scopito rozpoczął karierę jako producent dronów pod nazwą Danish Drones. Jednak punkt ciężkości zespołu szybko się zmienił i duńskie drony stały się Heliscope; Dostawca usług dronów, który opracował własne oprogramowanie do zarządzania obrazami. W 2016 r. skupiono się wyłącznie na oprogramowaniu, a Heliscope sprzedał swoją działalność związaną z inspekcjami i zmienił nazwę na Scopito. Obecnie Scopito obsługuje ponad 7000 firm na całym świecie i ma siedziby w Danii i Stanach Zjednoczonych.