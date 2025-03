Katalog aplikacji internetowych Znajdź odpowiednie oprogramowanie i usługi.

Szukaj

✨ WebCatalog Desktop ✨ Przemień strony internetowe w aplikacji komputerowej z pomocą WebCatalog Desktop i korzystaj z całej gamy aplikacji dla systemów Mac, Windows. Korzystaj z przestrzeni do organizowania aplikacji, przełączania się między wieloma kontami i czynienia pracy sprawniejszą niż kiedykolwiek. Pobierz WebCatalog Desktop Dowiedz się więcej

Najpopularniejsze Ostatnio dodane Dostawcy rejestracji domen - Najpopularniejsze aplikacje

Dostawcy usług rejestracji domen, znani również jako rejestratorzy domen, pomagają firmom w zabezpieczaniu nazw domen internetowych. Usługi te obejmują przetwarzanie rejestracji nazw domen i rezerwację ich zazwyczaj na rok lub dwa lata. Rejestratorzy domen często udostępniają użytkownikom funkcję wyszukiwania domen, dzięki której mogą sprawdzić dostępność żądanych domen. Usługi te są niezbędne dla organizacji, które chcą założyć i utrzymywać witrynę internetową lub zabezpieczyć nazwy domen do wykorzystania w przyszłości. Dodatkowo rejestratorzy domen oferują usługi transferu domen w celu przenoszenia zarejestrowanych domen do nowych rejestratorów. Niektóre zapewniają również usługi parkowania domen, umożliwiając użytkownikom hostowanie prostych stron internetowych lub przestrzeni reklamowej, do której mogą uzyskać dostęp odwiedzający witrynę. Rejestratorzy domen najwyższego i drugiego poziomu są akredytowani i nadzorowani przez Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), organizację non-profit odpowiedzialną za zarządzanie systemem nazw domen. Niektórzy dostawcy hostingu witryn internetowych obejmują również rejestrację domeny w ramach swoich pakietów hostingowych, oferując organizacjom usprawniony sposób zarządzania swoimi domenami.