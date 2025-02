Dostawcy rejestracji domen - Najpopularniejsze aplikacje - Togo

Mailchimp

Mailchimp to całkowicie w jednym platformie marketingowej zbudowana dla małych firm. Dzięki narzędziom, takim jak raportowanie i analityka, marketing CRM, kampanie e -mailowe, biuletynki i zarządzanie treścią, możesz umieścić swoich klientów w centrum, abyś mógł sprzedawać mądrzejsze i szybciej rozwijać swój biznes. Aplikacja mobilna Marketing i CRM CRM pomaga w szybszym rynku i szybciej rozwijać swój biznes od pierwszego dnia. Uzyskaj dostęp do narzędzi, których potrzebujesz, gdzie Twoja praca zabierze Cię i wstawaj w ciągu kilku minut - brak doświadczenia. Dzięki Mailchimp nigdy nie przegapisz okazji do sprzedaży, przywrócenia klientów, znalezienia nowych subskrybentów lub udostępnienia misji Twojej marki. Użyj MailChimp dla: * Marketing CRM - Nadążaj za kontaktami z marketingiem CRM od Mailchimp. Znajdź i dodaj nowych klientów z narzędziami do importu kontaktu, takich jak skaner wizytówki. Śledź rozwój odbiorców i przeglądaj spostrzeżenia na temat indywidualnych kontaktów na pulpicie nawigacyjnym. Zrób to wszystko w jednym miejscu - wywołanie, tekst i e -mail bezpośrednio z aplikacji. Nagryj notatki i dodaj tagi po każdej interakcji, aby zapamiętać ważne szczegóły. * Raporty i analityka - przyjrzyj się swojej wydajności sprzedaży i marketingu. Śledź wyniki dla wszystkich kampanii i uzyskaj możliwe do działania zalecenia dotyczące poprawy. Wyświetl raporty i analityki w przypadku kampanii e -mailowych, stron do lądowania, reklam na Facebooku i Instagramie, postów w mediach społecznościowych i pocztówek. * E -maile i automatyki - Utwórz, edytuj i wysyłaj kampanie marketingowe, biuletyny i automatyczne. Po jednym kliknięciu ponownym zwolnieniu z nieistniejącymi wiadomościami e-mailami z retargetą produktów będziesz mógł ponownie zaangażować klientów i w mgnieniu oka. * Reklamy na Facebooku i Instagramie - szkic i publikuj reklamy, ustal budżet i kieruj określoną grupę. Dotrzyj do nowych osób, angażuj istniejące kontakty, skonfiguruj niestandardowe odbiorców lub przywróć odwiedzających stronę internetową. * Zalecenia marketingowe - Uzyskaj możliwe do działania zalecenia, które pomogą poprawić marketing. Wiedz, kiedy nadszedł czas, aby skonfigurować opuszczoną wiadomość e -mail lub uzyskać przypomnienie o ustawieniu logo marki. * Zarządzanie marką - Prześlij obrazy z urządzenia bezpośrednio do MailChimp i użyj ich we wszystkich swoich kampaniach.