Oprogramowanie do skanowania dokumentów - Najpopularniejsze aplikacje - Gabon

Oprogramowanie do skanowania dokumentów ma zastąpić tradycyjne skanery fizyczne. Platformy te oferują możliwość przechwytywania dokumentów i przesyłania ich bezpośrednio do systemu. Po przesłaniu dokumenty można zapisać w różnych formatach, w tym .PDF, .JPEG i .TIFF. Nowo utworzone pliki można przesłać e-mailem jako załączniki lub wysłać bezpośrednio z samej platformy. Rozwiązania do skanowania dokumentów często obejmują funkcje przechowywania i zarządzania wcześniej zeskanowanymi dokumentami. Chociaż oprogramowanie do skanowania dokumentów może być używane przez prawie każdą firmę, najczęściej jest stosowane w biurach korporacji, wspierając wiele zespołów w organizacji. Na przykład sprzedawca może użyć go do wysłania umowy do klienta, a przedstawiciel działu kadr może wysłać list z ofertą do nowego pracownika. Rozwiązania te usprawniają proces skanowania i pomagają obniżyć koszty związane z nadmiernym zużyciem papieru. Oprogramowanie do skanowania dokumentów zazwyczaj integruje się z oprogramowaniem do przechwytywania dokumentów, aby zapewnić bezpieczne przechowywanie dokumentów i zarządzanie nimi.