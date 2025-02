Oprogramowanie do generowania dokumentów - Najpopularniejsze aplikacje - Tadżykistan

Revv

revv.so

Revv przesuwa granice automatyzacji dokumentów i przepływów pracy. Revv zapewnia elastyczność tworzenia dokumentów na podstawie bogatej biblioteki szablonów lub przesyłania i wysyłania zewnętrznych dokumentów WORD/PDF do podpisów elektronicznych. Dodatkowo oferuje różne typy podpisów, aby spełnić każdy możliwy scenariusz podpisu elektronicznego. Niezależnie od tego, czy chcesz generować zbiorczo dokumenty do podpisów elektronicznych, czy też uzyskiwać podpisy na formularzach internetowych do wypełnienia, Revv sprawia, że ​​wszystko jest możliwe. Zapewnia natychmiastowe powiadomienia, analizę dokumentów i ścieżki audytu, dzięki czemu będziesz na bieżąco. Revv podwaja ochronę Twojego procesu e-podpisu dzięki uwierzytelnianiu e-mailem i SMS-em. Revv oferuje solidny dowód podpisu elektronicznego z najnowocześniejszym zarządzaniem dowodami. Oferuje również uwierzytelnianie wideo dla podpisów typu clickwrap. Zintegruj aplikacje biznesowe z Revv, aby uprościć złożone zadania i płynnie realizować obieg dokumentów. Revv to wszechstronna, niewymagająca kodu platforma do automatyzacji przepływu dokumentów, umożliwiająca prowadzenie firmy w dowolnym miejscu, czasie i z dowolnego urządzenia. Revv zapewnia solidną ochronę i działa w bezpiecznym środowisku z wieloma poziomami szyfrowania i zgodnością z lokalnymi przepisami. KORZYŚCI: LEPSZE ZARZĄDZANIE I ZGODNOŚĆ - Revv jest zgodny z ustawą ESIGN, UETA i przepisami eIDAS, które sprawiają, że wszystkie dokumenty z podpisem elektronicznym są prawnie wiążące. Revv spełnia wszystkie wymagania podpisów elektronicznych. - Zamiar podpisania: Revv potwierdza zamiar podpisujących, prosząc podpisujących o złożenie podpisów elektronicznych. - Zgoda na prowadzenie działalności drogą elektroniczną: Revv spełnia wymóg zgody, prosząc osoby podpisujące o potwierdzenie podpisów przed przesłaniem dokumentu. Revv daje także odbiorcom możliwość odrzucenia prośby o podpis. - Przypisywanie podpisów: Buduj kontrolę dokumentów z pełną ścieżką audytu każdej transakcji. Revv umożliwia przypisywanie podpisów poprzez przechwytywanie i przechowywanie wszystkich działań wraz ze znacznikami daty i godziny, danymi osób podpisujących oraz adresami IP. - Przechowywanie dokumentacji: Revv automatycznie tworzy kopię podpisanych dokumentów i wysyła ją zarówno do nadawcy, jak i odbiorcy, aby zachować dowody transakcji. POTĘŻNE FUNKCJE TWORZĄCE NOWE MOŻLIWOŚCI DZIĘKI PODPISOM ELEKTRONICZNYM I MAKSYMALIZUJĄ KORZYŚCI BIZNESOWE - - Twórz dynamiczne pola jako pola formularza w szablonie i przyspieszaj proces tworzenia dokumentu. Skorzystaj z wybranego szablonu, dodaj niestandardowe dane w polach formularza i wyślij go do klientów w celu uzupełnienia wymaganych informacji oraz podpisania dokumentów elektronicznie. - Elastyczność przesyłania i wysyłania plików PDF lub DOCX, edytowania ich i wysyłania do podpisów elektronicznych. - Zbierz kluczowe dane od sygnatariuszy w formie tekstu lub obrazu, korzystając z funkcji „Wypełnij i podpisz”. - Gotowe do użycia szablony i bogaty edytor umożliwiający błyskawiczne tworzenie i dostosowywanie dokumentów biznesowych oraz zwiększanie współczynników konwersji biznesowej. - Zautomatyzuj wysyłanie dokumentu do wielu odbiorców za pomocą funkcji wysyłania zbiorczego i zwiększ swoją produktywność. - Skonfiguruj przepływy pracy podpisu elektronicznego, integrując codzienne aplikacje biznesowe za pośrednictwem Zapier, Retool i natywnych interfejsów API i oszczędzaj więcej czasu, pieniędzy i zasobów. - Swoboda wyboru typu podpisu - kliknij, aby podpisać, narysować podpis lub kliknij, aby zainicjować. - Śledzenie i analizy w czasie rzeczywistym umożliwiające interweniowanie i angażowanie klientów we właściwym czasie. - Wiele opcji podpisania dokumentów online za pośrednictwem poczty elektronicznej, udostępnianych łączy, formularzy internetowych do wypełnienia lub integracji API. NIEZRÓWNANE BEZPIECZEŃSTWO - - Zgodność z globalnymi i lokalnymi przepisami dotyczącymi podpisów elektronicznych oraz najnowszymi standardami branżowymi. - Uwierzytelnianie dwuskładnikowe (SMS i e-mail) gwarantujące tożsamość osób podpisujących. - Wysoki poziom bezpieczeństwa dzięki globalnej certyfikacji chmury AWS (CSA, SOC 1, SOC2 i ISO 27001), aby chronić Twoje dane na każdym kroku. - Bramki płatnicze zgodne ze standardem PCI DSS PRZECHOWYWANIE NA CAŁY CZAS - Revv zapewnia pamięć masową w chmurze, dzięki której Twoje dane są bezpieczne, uporządkowane i łatwo dostępne - na zawsze. WIĘKSZA DOŚWIADCZENIE KLIENTA - - Wysyłaj dokumenty natychmiast na urządzenia mobilne za pomocą wiadomości SMS i zmniejsz liczbę rezygnacji klientów. - Funkcje współpracy umożliwiające interakcję z klientami i członkami zespołu w ramach dokumentów oraz przyspieszające proces podpisywania. PLATFORMA DO ZROBIENIA, NIE WYMAGAJĄCA UMIEJĘTNOŚCI KODOWANIA - Revv jest bardzo prosty w obsłudze i łatwy w nawigacji. Jego intuicyjny interfejs nie wymaga pomocy z zewnątrz ani specjalnych umiejętności. SYSTEM WSPARCIA STWORZONY, ABY WZMOCNIĆ KLIENTÓW - - Zespół ekspertów zajmujących się obsługą klienta, którzy dokładają wszelkich starań, aby wzmocnić pozycję Twojej firmy. - Całodobowa pomoc na czacie - Wielojęzyczna obsługa dokumentów - Wsparcie w projektowaniu i tworzeniu szablonów - Centrum pomocy, artykuły pomocy i filmy prowadzące przez cały proces