GRID to narzędzie arkusza kalkulacyjnego nowej generacji z wbudowaną warstwą dokumentu do wizualizacji, narracji i prezentacji danych. Oprócz naszego natywnego edytora arkuszy kalkulacyjnych GRID Sheets, GRID umożliwia łatwe łączenie wielu innych źródeł danych w jednym miejscu. Importuj pliki arkuszy kalkulacyjnych, łącz się z arkuszami kalkulacyjnymi na dyskach w chmurze lub łącz bazy danych z innych źródeł, takich jak Airtable lub Notion. Dzięki GRID możesz przestać przełączać się między narzędziami i przeprowadzić wszystkie analizy, wizualizacje i udostępnianie danych w ramach jednego produktu. GRID łączy w sobie moc arkuszy kalkulacyjnych, oprogramowania do prezentacji i edytorów tekstu na jednej pięknej powierzchni. Budujemy narzędzie, dzięki któremu praca z danymi będzie łatwiejsza i bardziej dostępna dla każdego. GRID sugeruje odpowiednie typy wykresów podczas pracy, a nawet może pomóc w znalezieniu odpowiednich formuł do użycia dzięki naszemu w pełni zintegrowanemu drugiemu pilotowi formuł obsługującemu GPT-3. GRID to przyszłość liczb. Zarejestruj się i uruchom GRID za darmo na www.grid.is.