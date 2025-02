Oprogramowanie do tworzenia dokumentów - Najpopularniejsze aplikacje - Tajlandia

Adobe Acrobat

W Adobe uważamy, że dokumenty są czymś więcej niż tylko zbiorem informacji i dowodów. Są fundamentalne z łączeniem ludzi i pomysłów, popychając firmę do przodu. Adobe Acrobat utrzymuje Cię w kontakcie z zespołem podczas prowadzenia firmy do przodu - bez względu na to, gdzie pracujesz. Acrobat to wszystko w plik PDF i rozwiązanie e-sygnatury zaufane przez firmy z listy Fortune 500. Dzięki Acrobat możesz bez wysiłku tworzyć, edytować, konwertować, udostępniać, podpisywać i łączyć dokumenty - wszystko z jednej platformy Adobe. Możesz tworzyć bezproblemowe doświadczenia cyfrowe, które umożliwiają Twojemu zespołowi łatwa współpraca i praca z dowolnego urządzenia, w dowolnym miejscu i czasie. Tryb płynny w Acrobat umożliwia również użytkownikom przeglądanie plików PDF na małych ekranach bez konieczności szczypania i powiększenia. We współpracy z Microsoft ponownie wyobrażamy sobie, w jaki sposób praca jest wykonywana w nowoczesnym, bezpiecznym i połączonym hybrydowym miejscu pracy. Rozwiązania Acrobat zostały zaprojektowane tak, aby bezproblemowo integrują się z ulubionymi aplikacjami Microsoft. Zapisz czas, tworząc, edytując, udostępniając i podpisując - od razu od Microsoft 365, zespołów, programu Outlook i innych. Ponadto możesz również uzyskać dostęp do inteligentnych integracji z Google, Box i wieloma innymi aplikacjami, których używasz każdego dnia. Dzięki Acrobat masz dostęp do funkcji ochrony plików, aby chronić swoje dokumenty przed kopiowaniem, zmianą lub drukowaniem - dla dodatkowego spokoju. Acrobat pomaga organizacjom przestrzegać standardów bezpieczeństwa i wymagań regulacyjnych, takich jak GLBA i FERPA. Dotyczy również standardów ISO 32000 dla elektronicznej wymiany dokumentów, w tym standardy specjalnego przeznaczenia, takie jak PDF/A dla archiwizacji, PDF/E dla inżynierii i PDF/X do drukowania.