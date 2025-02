Oprogramowanie do tworzenia dokumentów - Najpopularniejsze aplikacje - Słowacja

Adobe Acrobat

W Adobe wierzymy, że dokumenty to coś więcej niż tylko zbiór informacji i dowodów. Odgrywają kluczową rolę w łączeniu ludzi i pomysłów, co napędza rozwój biznesu. Adobe Acrobat zapewnia łączność z zespołem i rozwój firmy – niezależnie od tego, gdzie pracujesz. Acrobat to kompleksowe rozwiązanie do obsługi plików PDF i podpisów elektronicznych, któremu zaufały firmy z listy Fortune 500. Dzięki programowi Acrobat możesz bez wysiłku tworzyć, edytować, konwertować, udostępniać, podpisywać i łączyć dokumenty – a wszystko to na jednej platformie Adobe. Możesz tworzyć płynne doświadczenia cyfrowe, które umożliwią Twojemu zespołowi łatwą współpracę i pracę na dowolnym urządzeniu, w dowolnym miejscu i czasie. Tryb Płynny w programie Acrobat umożliwia także użytkownikom przeglądanie plików PDF na małych ekranach bez konieczności ściskania i powiększania. We współpracy z firmą Microsoft na nowo wyobrażamy sobie sposób wykonywania pracy w nowoczesnym, bezpiecznym i połączonym hybrydowym miejscu pracy. Rozwiązania Acrobat zaprojektowano tak, aby bezproblemowo integrowały się z ulubionymi aplikacjami firmy Microsoft. Oszczędzaj czas, tworząc, edytując, udostępniając i podpisując — wszystko to w Microsoft 365, Teams, Outlook i nie tylko. Ponadto możesz także uzyskać dostęp do inteligentnych integracji z Google, Box i wieloma innymi aplikacjami, z których korzystasz na co dzień. Dzięki programowi Acrobat masz dostęp do funkcji ochrony plików, które chronią Twoje dokumenty przed kopiowaniem, zmianą lub drukowaniem – zapewniając większy spokój ducha. Acrobat pomaga organizacjom zachować zgodność ze standardami bezpieczeństwa i wymogami regulacyjnymi, takimi jak GLBA i FERPA. Spełnia również standardy ISO 32000 dotyczące elektronicznej wymiany dokumentów, w tym standardy specjalnego przeznaczenia, takie jak PDF/A do archiwizacji, PDF/E do inżynierii i PDF/X do drukowania.