Włączalność to nowa produktywność W dzisiejszym szybko zmieniającym się krajobrazie biznesowym Inclusively stoi na czele ruchu mającego na celu ponowne zdefiniowanie, co naprawdę oznacza sukces w miejscu pracy. Łącząc produktywność, zgodność i włączenie, podkreślamy niezaprzeczalny związek między różnorodnymi zespołami i niezrównanymi wynikami. Nasza misja wykracza poza promowanie włączenia społecznego; dbamy o to, aby organizacje nie tylko przestrzegały przepisów, ale także prosperowały w nowej erze pracy. Dzięki Inclusively każda organizacja może wykorzystać niezrównane możliwości zróżnicowanej i tętniącej życiem siły roboczej. Wyzwania, którym stawiamy czoła: Utrzymanie pracowników i produktywność: Roczne straty w produktywności wynoszące 150 miliardów dolarów można przypisać problemom związanym ze zdrowiem psychicznym i chorobami przewlekłymi. Zindywidualizowane podejście Inclusively wykazało wzrost produktywności o 72% i imponujący wzrost retencji o 90%, jeśli odpowiednio sprostasz tym wyzwaniom. Różnorodność i zgodność: Nawet jeśli 30% pracowników spełnia federalną definicję niepełnosprawności, tylko niewielka część, około 3-5%, czuje się swobodnie, ujawniając swoją niepełnosprawność. Naszą misją jest skierowanie organizacji w stronę etosu, w którym nieodłącznym elementem jest przejrzystość i inkluzywność. Jak włączanie robi różnicę: Przygotuj się: zaczynając od podstaw prawdziwego włączenia, dogłębnie zagłębiamy się w istniejące procesy, zestawiamy najważniejsze spostrzeżenia pracowników i wykorzystujemy wzorce branżowe, aby wskazać wektory wzrostu, a wszystko to jednocześnie wyznaczając jasną ścieżkę naprzód. Zatrudnij: Nasza rozległa sieć partnerów zapewnia nam różnorodną bazę kandydatów. Dzięki naszemu najnowocześniejszemu systemowi sztucznej inteligencji gwarantujemy, że kandydaci znajdą stanowiska, które odpowiadają ich mocnym stronom i celom. Nasza udoskonalona integracja zapewnia usprawniony proces rekrutacji. Zachowaj: nawigacja w sprawie zapytań o zakwaterowanie zmienia się z wyzwania w szansę dzięki Inclusively. Umożliwiamy organizacjom dostosowywanie ich środowisk, odzwierciedlając potrzeby i aspiracje współczesnych pracowników, zwłaszcza dynamicznego pokolenia Z. Wsparcie: poza funkcjami i narzędziami, nasz oddany zespół ds. sukcesu klienta wspiera nadrzędne cele Twojej organizacji. Od formułowania strategii po dostosowywanie kluczowych wskaźników wydajności i wspieranie skalowalnych działań włączających – jesteśmy Twoimi oddanymi partnerami. Nasza włączająca społeczność dodatkowo pogłębia tę podróż, wspierając sferę wspólnej wiedzy i wzajemnego rozwoju. Wniosek: integracja to nie tylko rozwiązanie — to kamień węgielny zmiany paradygmatu w sposobie, w jaki postrzegamy miejsca pracy. Dla brokerów świadczeń poszukujących atrakcyjnych ofert dla swoich klientów, Inclusive jawi się jako złoty standard. Nie tylko wyobrażamy sobie, ale aktywnie kształtujemy przyszłe miejsce pracy: adaptacyjne, włączające i prosperujące. Bądź z nami częścią tej transformacyjnej podróży.