Oprogramowanie do rekrutacji różnorodności - Najpopularniejsze aplikacje - Surinam

Nowe podejście do CV, aby zobaczyć pokolenie talentów jak nigdy dotąd Krajobraz rekrutacji na początku kariery szybko ewoluuje, a firmy poszukują innowacyjnych metod przyciągania i zrozumienia puli talentów z pokolenia Z. Tradycyjne życiorysy często nie oddają prawdziwej istoty kandydata, co prowadzi do niedopasowania umiejętności i kultury firmy, co dodatkowo pogłębia liczba aplikacji i zapotrzebowanie na zróżnicowaną siłę roboczą. Firmom coraz trudniej jest wyróżnić się na tle kandydatów i tu wkraczamy my. Przedstawiamy Vizzy Vizzy to najnowocześniejsza platforma technologii rekrutacji talentów, która rewolucjonizuje proces zatrudniania osób na wczesnym etapie kariery. W przeciwieństwie do metod konwencjonalnych, Vizzy zapewnia wyróżniające się procesy aplikacyjne i dynamiczne podsumowanie zawodowe, oferując 360-stopniowy obraz potencjału kandydata wykraczający poza konwencjonalne CV. Naszą technologię zaprojektowano tak, aby odpowiadała przejściu w stronę bardziej holistycznego zatrudniania i oczekiwaniom pokolenia Z w zakresie angażujących procesów rekrutacyjnych opartych na technologiach cyfrowych. Jak to działa Vizzy pomaga firmom dostarczać procesy aplikacyjne dostosowane do marki, aby wyróżniać się z tłumu i przyciągać szerszą niż zwykle publiczność utalentowaną. Vizzy zaprasza kandydatów do stworzenia angażującego profilu zawodowego, który będzie prezentował ich motywacje, osobowość, umiejętności i postawy za pośrednictwem intuicyjnego i przyjemnego interfejsu. Pracodawcy zyskują wówczas głębszy wgląd w informacje, które lepiej wpływają na decyzje dotyczące zatrudnienia i informują szersze części firmy. Vizzy's zamienia spostrzeżenia kandydatów w spostrzeżenia konsumentów, dostarczając wartości osobom zatrudnionym i niezatrudnionym, informując o marketingu, produkcie i nie tylko. Kluczowe korzyści Na poziomie strategicznym Vizzy pomaga firmom wyróżnić się z tłumu na ruchliwym i konkurencyjnym rynku, gdzie najważniejsze jest przyciągnięcie najlepszych talentów na początku kariery. Na poziomie funkcjonalnym Vizzy umożliwia firmom wykorzystanie szerszej puli talentów, ograniczenie nieświadomych uprzedzeń i zwiększenie atrakcyjności marki pracodawcy, oferując nowoczesne, włączające i przyjazne kandydatom doświadczenie aplikacji. Nasi klienci zaobserwowali poprawę jakości kandydatów (często zatrudniają więcej niż planowano, co prowadzi do wyższych wskaźników retencji i zatrudnienia pracowników zgodnych z ich wartościami korporacyjnymi. Poza tym zyskują sławę jako pracodawca korzystający z technologii, która rezonuje z następnym pokoleniem talentów, rozmawiać z nimi, ponieważ chcą być w kluczowym momencie swojej ścieżki kariery.