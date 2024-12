Oprogramowanie do rekrutacji różnorodności - Najpopularniejsze aplikacje - Dominikana

Loxo

loxo.co

Loxo to platforma nr 1 do analizy talentów i światowy lider w dziedzinie oprogramowania rekrutacyjnego. Dotychczasowy ATS, jaki znamy, nie będzie istniał za 5 lat. Loxo zaprojektowano z myślą o zarządzaniu pełnym cyklem życia rekrutacji za pośrednictwem pojedynczej platformy oprogramowania do rejest...