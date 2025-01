Oprogramowanie do projektowania reklam displayowych - Najpopularniejsze aplikacje - Polska

Snapied

Snapied to proste, ale potężne narzędzie do projektowania graficznego online, które pomaga zarówno profesjonalistom, jak i osobom niebędącym projektantami w łatwym i szybkim tworzeniu niesamowitych projektów. P: Do czego służy Snapied? Odp.: Tworzenie projektów może być bardzo trudne. Zwłaszcza dla firm, które nie mają czasu ani pieniędzy na inwestowanie w profesjonalnych projektantów. Potrzebujesz profesjonalnego projektu, aby wyróżnić się w tłumie. Snapied pomaga Ci to osiągnąć, oferując bezpłatną platformę do projektowania graficznego, która jest prosta w obsłudze i pozwala nawet osobom niebędącym projektantami łatwo i szybko tworzyć wspaniałe projekty. P: Czym jest Snapied i czym różni się od innych platform projektowych? O: Snapied to BEZPŁATNA platforma do projektowania graficznego, która pomaga zarówno profesjonalistom, jak i osobom niebędącym projektantami w łatwym i szybkim tworzeniu niesamowitych projektów. Wypróbuj teraz: https://www.Snapied.com Oto niektóre zalety: Łatwy w użyciu: Snapied to łatwa w obsłudze internetowa platforma do projektowania graficznego, która umożliwia bezpłatne tworzenie i zarządzanie materiałami marketingowymi o profesjonalnej jakości. Ogromny zbiór cytatów z niemal wszystkich kategorii. Usuwanie tła: jedno kliknięcie, aby usunąć tło obrazu. Wiele stron i warstw. Utwórz wiele obszarów roboczych i zaproś swój zespół do współpracy. Paleta kolorów: Wypróbuj różne kombinacje kolorów przed sfinalizowaniem projektu. Branding i ustawienia wstępne: Zapisz czcionki, kolory, logo i położenie logo swojej marki, aby uzyskać jednolity wygląd wszystkich projektów. Snapied nie ogranicza Cię pod względem liczby tworzonych marek. Czcionki: Snapied pozwala wybrać czcionkę z listy popularnych czcionek, a także umożliwia przesyłanie plików czcionek. Zmień rozmiar projektu: Zmień rozmiar obrazu do określonego rozmiaru. Podziel obrazy na mniejsze siatki. Ulubione elementy: możesz oznaczyć szablon, obraz, ilustrację, cytat itp., który najbardziej Ci się podoba, aby móc ich później użyć. Miliony ikon, ilustracji i elementów. Wbudowany edytor projektów: Tak, edytor projektów Snapied można osadzić. Masz stronę internetową i chcesz umieć projektować grafikę. Potrzebujesz edytora projektów graficznych, który jest białą etykietą, aby można go było osadzić na Twojej stronie internetowej lub platformie. Snapied jest dla Ciebie! Opcje pobierania: Snapied oferuje obecnie następujące formaty importu: JPG PNG SVG Webp PDF (jedna i wiele stron) Przezroczyste obrazy i skala jakości od 1x do 5x. Snapied domyślnie pobiera obrazy w rozdzielczości 300 dpi.