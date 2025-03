Oprogramowanie cyfrowego bliźniaka - Najpopularniejsze aplikacje

Katalog aplikacji internetowych Znajdź odpowiednie oprogramowanie i usługi.

Oprogramowanie cyfrowego bliźniaka tworzy wirtualny model lub symulację zasobu fizycznego, umożliwiając monitorowanie wydajności w czasie rzeczywistym. Narzędzia te pomagają symulować wydajność, przewidywać potrzeby w zakresie konserwacji i optymalizować zasoby w celu uzyskania maksymalnej wydajności. Firmy wyposażają swoje zasoby fizyczne w czujniki do generowania danych wymaganych dla cyfrowego bliźniaka. Przekształcając zasoby w urządzenia obsługujące IoT, mogą skutecznie śledzić i monitorować maszyny. Oprogramowanie cyfrowego bliźniaka jest często używane razem z oprogramowaniem do zarządzania urządzeniami IoT lub oprogramowaniem do inżynierii wspomaganej komputerowo (CAE).