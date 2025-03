Oprogramowanie cyfrowego bliźniaka - Najpopularniejsze aplikacje - Watykan

Agora World

agoraworld.io

Agora World to WordPress lub Canva do tworzenia treści 3D. Oferujemy usprawnioną, niewymagającą kodu, w pełni konfigurowalną platformę do projektowania 3D i infrastrukturę dla wielu graczy, umożliwiającą tworzenie i publikowanie profesjonalnych, wciągających doświadczeń społecznościowych w zaledwie 1 godzinę. Zajmujemy się całą technologią „pod maską”, usprawniając tworzenie metaverse lub rozgrywki wieloosobowej i pozwalając użytkownikom skoncentrować się na projektowaniu. Nie tylko znacząco skróciliśmy czas programowania z miesięcy do zaledwie minut, ale także sprawiliśmy, że proces jest opłacalny. Wszechstronność naszej platformy obsługuje niestandardowe kodowanie C#, integracje innych firm, nieograniczone dostosowywanie i możliwość osadzenia doświadczenia na swojej stronie internetowej za pomocą zaledwie 3 linii kodu. Właśnie zakończyliśmy program Startup Wise Guys XR Accelerator, otrzymaliśmy grant od Cesium na uproszczenie tworzenia cyfrowych bliźniaków i zdobyliśmy główną nagrodę na konkursie BYOBB 2022 na Temple University. Dzięki Agora World nie tylko zmieniamy świat – wręczamy masz kontrolę nad budowaniem własnych.