Oprogramowanie cyfrowego bliźniaka - Najpopularniejsze aplikacje - Surinam

Archilogic

archilogic.com

Archilogic to kompleksowa platforma do zarządzania cyfrowymi bliźniakami, przeznaczona dla firm chcących zoptymalizować swoje portfele nieruchomości. Platforma ta jest szczególnie przydatna w branżach wymagających efektywnego zarządzania i wykorzystania przestrzeni. Do kluczowych funkcji platformy należą usługi onboardingu umożliwiające digitalizację planów pięter, zbiór natywnych aplikacji do zarządzania tymi planami i ich aktualizacji oraz rynek umożliwiający integrację z systemami i usługami innych firm. Archilogic pozwala użytkownikom zachować własność cyfrowych planów pięter, wykorzystywać sztuczną inteligencję do zarządzania i wizualizacji portfolio przestrzeni, a także bezproblemowo aktualizować plany pięter. Jeśli chodzi o wdrażanie i wsparcie, Archilogic działa poprzez platformę internetową i zapewnia różne metody wsparcia. Obejmują one aktualizacje produktów za pośrednictwem wydań, przykłady użycia produktów w prezentacjach, pomocne wskazówki i triki na blogu, zasoby dla programistów oraz pomoc techniczną w razie potrzeby. Dzięki Archilogic zarządzanie portfelem nieruchomości staje się procesem usprawnionym i wydajnym.