Dealintent to oprogramowanie do cyfrowych salonów sprzedaży zasilane sztuczną inteligencją, które pomaga zespołom sprzedaży tworzyć hiperspersonalizowane sale sprzedaży, które zaangażują kupujących i zwiększą szanse na zamknięcie transakcji. Dzięki Dealintent możesz wykorzystywać sztuczną inteligencję do odkrywania osobowości kupującego, identyfikowania transakcji o wysokim zamiarze w przygotowaniu i zwiększania interakcji z kupującymi. Jeśli jesteś częścią zespołu sprzedaży b2b, możesz użyć Dealintent do: Wzbogacania ofert: odkrywania zawodowych i osobistych spostrzeżeń na temat swoich kupujących za pomocą sztucznej inteligencji. Dealintent eliminuje potrzebę przeszukiwania wielu platform, takich jak LinkedIn lub Internet, i udostępnia odpowiednie kontakty do kupujących oraz informacje o firmie w ciągu kilku sekund. Twórz cyfrowe oferty sprzedaży: Dealintent zastępuje oferty sprzedaży wysyłane jako załączniki do wiadomości e-mail markowymi i spersonalizowanymi interaktywnymi ofertami sprzedaży cyfrowej. Stanowiska sprzedażowe udostępniane w cyfrowych pokojach sprzedaży umożliwiają zespołom sprzedaży udostępnianie kupującym wspólnego planu działań sprzedażowych, śledzenie aktywności i udostępnień kupujących oraz utrzymywanie stałego kontaktu z kupującym za pośrednictwem czatu, rozmów telefonicznych i spotkań w celu uzyskania lepszych konwersji. Popraw dokładność prognoz: Dealintent pomaga zespołom sprzedaży identyfikować zamiary kupującego na podstawie aktywności kupującego, udziałów w ofertach, realizacji wspólnego planu działań sprzedażowych i nie tylko. Pozwala to na lepsze prognozy sprzedaży oparte na aktywności nabywców i poziomie zaangażowania.