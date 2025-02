Oprogramowanie do cyfrowego pokoju sprzedaży - Najpopularniejsze aplikacje - Tunezja

Vidyard

Vidyard to rozwiązanie do sprzedaży i marketingu wideo, które pomaga firmom tworzyć angażujące wrażenia wideo, które napędzają wyniki. Służy do tworzenia, udostępniania i śledzenia spersonalizowanych filmów, które budują relacje z kupującymi i przyspieszają cykle sprzedaży. Wideo przebija się przez hałas tradycyjnego zasięgu, zapewniając, że przedstawiciele wyróżniają się w zatłoczonych skrzynkach odbiorczych i kanałach społecznościowych. Wspiera ludzkie powiązania, napędzając wyższe zaangażowanie i zaufanie do kupujących. Dzięki narzędziom Vidyarda przedstawiciele mogą priorytetowo traktować wysoko intensywne perspektywy, budować relacje z kluczowymi zainteresowanymi stronami i szybciej przenosić oferty, jednocześnie dostarczając spersonalizowaną komunikację na skalę Oto niektóre z kluczowych funkcji Vidyard: - Spersonalizowane tworzenie wideo: łatwo nagrywać i udostępniać spersonalizowane filmy, które zaspokajają unikalne potrzeby każdego kupującego. - Automatyzacja wideo: Zautomatyzuj tworzenie i dostarczanie spersonalizowanych filmów na dużą skalę. - Hosting i udostępnianie wideo: hostuj swoje filmy na bezpiecznej platformie Vidyard i łatwo udostępnij je we wszystkich kanałach. - Analityka wideo: śledź widoki wideo, zaangażowanie i wskaźniki rezygnacji, aby zrozumieć, w jaki sposób odbiorcy wchodzą w interakcje z Twoimi treściami. - Integracje CRM: Zintegruj Vidyard z CRM, aby usprawnić przepływ pracy i zapewnić spójne przesyłanie wiadomości we wszystkich punktach kontaktowych. Vidyard wspiera zespoły sprzedażowe z bezproblemowymi integracjami, analizami w czasie rzeczywistym i możliwością dostarczania spójnych, wysokiej jakości wiadomości we wszystkich punktach kontaktowych. Niezależnie od tego, czy jest w zakresie poszukiwania, pielęgnacji lub zamykania, Vidyard zapewnia, że ​​każdy przedstawiciel ma narzędzia do odniesienia sukcesu, wzmacniając wydajność w całym zespole. Dzięki wideo jako bohatera, Vidyard pomaga każdemu przedstawicielowi handlowi stać się najlepszym wykonawcą, napędzając zaangażowanie i przyspieszając wyniki sprzedaży. Z Vidyard firmy mogą: - Skutecznie stwórz rurociąg: Przebij hałas z spersonalizowanym, wizualnie przekonującym zasięgiem, który napędza zaangażowanie, wskaźniki odpowiedzi i zarezerwowane spotkania. - Priorytetyzuj wysoko intensywne potencjalne perspektywy: Użyj wglądu, które można działać, aby skupić się na odpowiednich nabywcach we właściwym czasie, maksymalizując wpływ. - proaktywnie obsługuj zastrzeżenia: wcześnie zabierz kluczowych interesariuszy do rozmowy, aby zająć się zastrzeżeniami, zanim się eskalują i kontynuować umowy. - Buduj relacje: Wspieraj znaczące powiązania i zaufanie z kluczowymi zainteresowanymi stronami - nawet bez bezpośredniego FaceTime w ruchliwych kalendarzach. - Efektywnie zarządzaj ofertami: napędzaj akcję kupującego z wbudowanymi CTA w filmach, przyspieszając prędkość transakcji i kolejne kroki. Zaufane przez tysiące wirtualnych zespołów sprzedaży i marketingu, firmy, które korzystają z Vidyard, generują więcej potencjalnych klientów, a sprzedawcy wygrywają więcej ofert.