SolarWinds

solarwinds.com

Pakiet Help Desk Essentials to połączenie obsługi SolarWinds® Web Help Desk i zdalnego obsługi Dameware. Integrują się, aby zaoszczędzić czas, automatyzując i upraszczając działanie pomocy technicznej i zdalne zadania wsparcia. Kluczowe funkcje: * Scentralizowane bilety i zarządzanie incydentami * Zarządzanie zasobami IT (ITAM) z zautomatyzowanym odkryciem i scentralizowanym zapasami * Wbudowana baza wiedzy dla samoobsługi * Zarządzanie zmianami i konfigurowalne przepływy pracy * Raportowanie, powiadomienia SLA i ankiety klientów * Zdalne sterowanie systemami Windows®, Mac OS® X i Linux® * Wbudowane narzędzia do monitorowania systemu, przeglądania dziennika zdarzeń i diagnostyki sieci bez inicjowania pełnej sesji zdalnej * Zdalny dostęp do obsługi użytkowników końcowych poza zaporą zapory