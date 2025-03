Katalog aplikacji internetowych Znajdź odpowiednie oprogramowanie i usługi.

Szukaj

✨ WebCatalog Desktop ✨ Przemień strony internetowe w aplikacji komputerowej z pomocą WebCatalog Desktop i korzystaj z całej gamy aplikacji dla systemów Mac, Windows. Korzystaj z przestrzeni do organizowania aplikacji, przełączania się między wieloma kontami i czynienia pracy sprawniejszą niż kiedykolwiek. Pobierz WebCatalog Desktop Dowiedz się więcej

Najpopularniejsze Ostatnio dodane Oprogramowanie do zarządzania poświadczeniami cyfrowymi - Najpopularniejsze aplikacje

Oprogramowanie do zarządzania cyfrowymi danymi uwierzytelniającymi umożliwia personelowi HR, menedżerom i członkom zespołu wydajną i bezpieczną metodę obsługi cyfrowych danych uwierzytelniających, certyfikatów i odznak. Zamiast tradycyjnych metod, takich jak drukowanie i wysyłanie certyfikatów, rozwiązania te umożliwiają użytkownikom tworzenie, udostępnianie i przechowywanie wszystkich danych uwierzytelniających w formie cyfrowej. Takie oprogramowanie często zawiera biblioteki z różnymi szablonami i opcjami brandingu firmy. Ponadto platformy te płynnie integrują się z korporacyjnymi systemami zarządzania nauczaniem (LMS), LinkedIn i innymi platformami mediów społecznościowych, usprawniając śledzenie i udostępnianie uzyskanych referencji. Co więcej, cyfrowe narzędzia do zarządzania danymi uwierzytelniającymi priorytetowo traktują bezpieczne przechowywanie danych użytkowników, zapewniając zgodność z przepisami takimi jak RODO, CCPA i innymi standardami prywatności. Gwarantuje to, że wszystkie dokumenty i akredytacje są łatwo dostępne, a jednocześnie pozostają bardzo bezpieczne.