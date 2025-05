Platformy dostępności cyfrowej - Najpopularniejsze aplikacje

Katalog aplikacji internetowych Znajdź odpowiednie oprogramowanie i usługi.

Platformy dostępności cyfrowej realizują wiele funkcji niezbędnych do zapewnienia zgodności interfejsów cyfrowych (np. stron internetowych, aplikacji, oprogramowania) z przepisami dotyczącymi dostępności cyfrowej. Platformy te pełnią funkcję punktu kompleksowej obsługi potrzeb w zakresie dostępności cyfrowej, zapewniając osobom niepełnosprawnym właściwy dostęp do stron internetowych i innych aplikacji cyfrowych oraz korzystanie z nich. Platformy te, wykorzystywane głównie przez zespoły programistów, pomagają zapewnić dostępność i zgodność tworzonych przez nie interfejsów. Niektóre firmy zatrudniają ekspertów ds. dostępności cyfrowej, którzy monitorują zgodność i postęp za pomocą tych platform. Często platformy dostępności cyfrowej są podzielone na różne moduły, które dotyczą konkretnych części procesu dostępności, od testowania i naprawiania błędów po bieżące monitorowanie zgodności. Moduły mogą obejmować narzędzia dla zespołów programistów do wychwytywania błędów dostępności podczas kodowania, narzędzia do przeprowadzania krok po kroku testów dostępności oraz narzędzia monitorujące, aby zapewnić, że strony internetowe pozostaną zgodne z upływem czasu. Chociaż platformy dostępności cyfrowej zapewniają funkcje niezbędne do utrzymywania interfejsów cyfrowych zgodnych z dostępnością, mogą one również integrować się z innymi samodzielnymi narzędziami w celu zwiększenia funkcjonalności. Aby zakwalifikować się do kategorii Platformy Dostępności Cyfrowej, produkt musi: * Skanuj i identyfikuj problemy z dostępnością w oparciu o wytyczne dotyczące dostępności treści internetowych (WCAG) * Automatycznie rozwiązuj typowe problemy * Generowanie raportów w celu rozwiązania bardziej złożonych problemów * Zaoferuj pulpit nawigacyjny lub inne metody monitorowania zmian dostępności i postępu