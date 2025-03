Engage Process

Tradycyjne oprogramowanie do zarządzania procesami (narzędzia BPM) rozpoczyna działanie po zmapowaniu procesu przez zespół. Engage Process Modeler upraszcza to, oferując gotową do warsztatu platformę mapowania, która automatycznie projektuje i sprawdza procesy z zespołem w pomieszczeniu. Nasze podejście wizualne jest łatwe do zrozumienia dla każdego, dzięki czemu warsztat procesowy zostanie natychmiast uchwycony. Dodaj dane kontekstowe, takie jak czas, koszty, aplikacje, ryzyko, role, łącza do dokumentów i inne, aby ukończyć procesy. Engage Process Modeler jest w pełni SaaS i nie wymaga instalacji.