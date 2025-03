Qlerify

Qlerify to narzędzie przyspieszające oparte na sztucznej inteligencji, pomagające organizacjom przekształcać biznesowe przepływy pracy w kod nawet 100 razy szybciej. Qlerify umożliwia użytkownikom nietechnicznym szybkie tworzenie specyfikacji technicznych w formacie, który programiści uwielbiają i którego mogą natychmiast używać do szybszego tworzenia lepszego oprogramowania. Qlerify łączy przestrzeń roboczą do współtworzenia z automatycznym generowaniem przez sztuczną inteligencję wymagań systemowych, modeli procesów, modeli danych, projektowania architektury oprogramowania i kodu źródłowego – wszystkich artefaktów potrzebnych programistom, co pozwala zaoszczędzić mnóstwo czasu i kosztów. Narzędzie Qlerify jest całkowicie bezpłatne i dostępne w ograniczonym zakresie dla małych zespołów. Niektóre funkcje Qlerify: 1. Ultraszybki i przyjazny dla użytkownika interfejs do współedycji, który pozwala wielu zainteresowanym stronom współtworzyć modele procesów/podróże użytkowników, modele danych i jednocześnie zbierać wymagania systemowe z szybkością myślenia 2. Zwiększa się generowanie treści przez sztuczną inteligencję przyspiesza jeszcze bardziej, prowadzi użytkowników i przyspiesza warsztaty 3. Generowanie szablonowego kodu przez sztuczną inteligencję oszczędza cenny czas programistów 4. Konfigurowalne typy danych potrzebne programistom, takie jak historie użytkowników, szkice interfejsu użytkownika, reguły biznesowe, wskaźniki KPI, modele danych itp. 5. Obsługa potężnych zwinne struktury przyspieszające rozwój, takie jak Scrum, mapowanie historii użytkowników, burza zdarzeń, zwinne modelowanie danych, projektowanie oparte na domenie i uproszczony BPM. 5. Wsparcie współpracy zdalnej m.in. udostępniaj treści użytkownikom-gościom, cofaj/ponawiaj zmiany lub nieograniczone wycofywanie/przewijanie do przodu między wersjami, klonuj zawartość, dodawaj komentarze i polubienia lub zbiorowo ustalaj priorytety za pomocą priorytetów MoSCoW lub mapowania historii użytkowników itp. Wypróbuj bezpłatnie na https://www.qlerify. kom.