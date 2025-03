Flosum

Naprawdę kompletne rozwiązanie: Flosum to kompletne, kompleksowe rozwiązanie Native DevOps, które obsługuje pełny cykl życia oprogramowania, w tym łączenie komponentów, kontrolę wersji, ciągłe wdrożenia, analizę kodu statycznego, zarządzanie historiami użytkowników i testowanie regresji. Co wyróżnia Flosum? Lepsza kontrola wersji: Chociaż Flosum jest w pełni zintegrowany z GIT, oferujemy również własną natywną kontrolę wersji, zbudowaną specjalnie na potrzeby rozwoju Salesforce, która płynnie obsługuje łączenie komponentów deklaratywnych, programowych i złożonych. Gotowy na błyskawicę: Flosum został zbudowany specjalnie do programowania Salesforce i bezbłędnie obsługuje wszystkie typy komponentów Salesforce, takie jak komponenty Lightning. Najlepsze w swojej klasie bezpieczeństwo: Flosum to jedyne rozwiązanie, które nie wymaga otwierania zakresów adresów IP ani otwierania dostępu do organizacji produkcyjnej. Wszyscy inni dostawcy będą mieli dostęp backdoorem do Twoich danych produkcyjnych, ale w przypadku Flosum dane są zawsze przechowywane na platformie Salesforce.