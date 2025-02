Platformy DevOps - Najpopularniejsze aplikacje - Sint Maarten

ActiveState

activestate.com

Automatycznie twórz środowiska wykonawcze Python, Perl i Tcl dla systemów Windows, Linux i Mac lub pobierz jedną z naszych popularnych, gotowych dystrybucji ActivePython, ActivePerl lub ActiveTcl. ActiveState od ponad 20 lat tworzy innowacyjne narzędzia dla programistów, w tym nasze popularne dystrybucje języków open source dla Perl, Python i Tcl, nasze wielokrotnie nagradzane Komodo IDE, a ostatnio naszą potężną wersję beta, platformę ActiveState. Twórz środowiska wykonawcze dla Pythona, Perla i Tcl... w kilka minut! Dzięki platformie ActiveState możesz automatycznie budować swój język przy użyciu setek popularnych, sprawdzonych pakietów innych firm, dzięki czemu możesz od razu rozpocząć kodowanie. Chcesz dodać zależności? Automatycznie twórz je ze źródeł (w tym połączonych bibliotek C), rozwiązuj konflikty i pakuj je dla systemów Windows, Mac lub Linux. Dzięki platformie ActiveState programiści mogą: Wyeliminować problemy związane z „działaniem na moim komputerze” – zbudować i wdrożyć spójne, powtarzalne środowisko wykonawcze we wszystkich systemach deweloperskich, testowych i produkcyjnych. Unikaj „piekła zależności” – jeśli to możliwe, zależności są rozwiązywane automatycznie. Zautomatyzuj pakowanie – wymagana jest minimalna znajomość języka/systemu operacyjnego. Zautomatyzuj konfigurację — zainstaluj środowisko wykonawcze w środowisku wirtualnym za pomocą jednego polecenia przy użyciu interfejsu wiersza poleceń (narzędzie stanu). Zautomatyzuj przepływ pracy programistycznej za pomocą narzędzia State Tool (interfejsu wierszy poleceń dla platformy ActiveState). Użyj go do: Automatycznego konfigurowania środowisk wykonawczych dla dowolnego środowiska, upraszczając podejście do plików README. Udostępniaj sekrety (tj. klucze API, dane uwierzytelniające użytkownika) w prosty, ale bezpieczny sposób. Twórz skrypty wieloplatformowe. Jak to działa? Pomyśl o tym jak o funkcji „Language-As-A-Service” opartej na SaaS. Skorzystaj z naszej platformy, aby zbudować niestandardowe środowisko wykonawcze dla swojego następnego projektu, zawierające tylko język i pakiety potrzebne dla Twojego projektu. Wybierz język (Python, Perl lub Tcl). Wybierz swój system operacyjny (Linux lub Windows oraz Mac dla Pythona). Dodaj pakiety wymagane przez Twój projekt. ActiveState regularnie pobiera pakiety ze standardowego repozytorium open source każdego języka (CPAN, PyPI itp.), aby mieć pewność, że język i komponenty open source są aktualne, można je skompilować ze źródła, a następnie zweryfikować pod kątem współpracy w dystrybucji, która jest spakowany dla większości głównych systemów operacyjnych. Narzędzia, których ActiveState używa do tworzenia naszych dystrybucji języków open source, są teraz swobodnie dostępne dla każdego programisty i mogą je wypróbować. Jeśli jesteś programistą tworzącym kompilacje w językach Python, Perl i Tcl, platforma ActiveState może wykonać wiele zadań za Ciebie. Może stworzyć Twoją kompilację przy użyciu tylko języka i pakietów potrzebnych do uruchomienia projektu – ze źródła! Platforma ActiveState daje programistom swobodę wprowadzania innowacji dzięki językom open source, zapewniając jednocześnie przedsiębiorstwom scentralizowaną widoczność i kontrolę potrzebną do ograniczania ryzyka. Programiści często spędzają zbyt dużo czasu na mało wartościowej pracy polegającej na zarządzaniu zależnościami i konfigurowaniu środowisk wykonawczych Pythona lub innego języka, zanim w ogóle zabiorą się do kodowania. Platforma ActiveState obsługuje podstawową instalację, automatycznie rozwiązując zależności i kompilując niestandardowe środowiska wykonawcze, które są gotowe do użycia, dzięki czemu programiści mogą skupić się na produktywności. Podobnie przedsiębiorstwa chcą przyjąć języki typu open source, aby zapewnić szybkość, innowacyjność i oszczędności. Muszą jednak także ograniczać ryzyko luk w zabezpieczeniach, niekontrolowanego wykorzystania własności intelektualnej stron trzecich oraz niejasnego licencjonowania i pochodzenia. Platforma ActiveState opiera się na wstępnie zweryfikowanych i znanych dobrych pakietach, dzięki czemu zespoły ds. bezpieczeństwa i zgodności mogą z góry ocenić ryzyko i obniżyć koszty środków zaradczych. Ponadto mogą łatwo przeglądać zestawienie materiałów pokazujące zawartość i historię każdego środowiska wykonawczego języka. Inne najważniejsze informacje: Wsparcie priorytetowe: Liderzy usług finansowych, przemysłu lotniczego i obronnego, technologicznego i innych branż HSBC, Altair i Microsoft korzystają z platformy ActiveState w celu przyspieszenia tworzenia aplikacji i zapewnienia zgodności z polityką licencjonowania open source. Gotowe środowiska wykonawcze: rozwiązuj typowe przypadki użycia za pomocą specjalnie zbudowanych środowisk wykonawczych, takich jak Python do uczenia maszynowego, migracji Pythona 2 do 3 i tworzenia stron internetowych, które obejmują najpopularniejsze pakiety. Bezpłatna wersja beta dla programistów! Chcesz zbudować środowisko wykonawcze ze źródła? Platforma ActiveState zapewnia dostęp do wstępnie skonfigurowanego środowiska kompilacji