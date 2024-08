Oprogramowanie do reagowania na publiczność

Oprogramowanie do atrybucji

Narzędzia do orkiestracji wydań aplikacji (ARO).

Platformy do tworzenia aplikacji

Oprogramowanie do optymalizacji App Store

Narzędzia do zarządzania API

Oprogramowanie do generowania API

Oprogramowanie do zarządzania dokumentacją API

Narzędzia do projektowania API

Oprogramowanie do animacji

Oprogramowanie do generowania wideo AI

Oprogramowanie do wykrywania treści AI

Oprogramowanie do generowania kodu AI

Oprogramowanie do weryfikacji wieku

Oprogramowanie do marketingu afiliacyjnego

Oprogramowanie do aktywnych narzędzi edukacyjnych

Oprogramowanie do obsługi sieci i treści oparte na koncie

Oprogramowanie do wykonywania na podstawie konta

Oprogramowanie do bezpośredniej poczty oparte na koncie

Oprogramowanie do przetwarzania danych oparte na kontach

Oprogramowanie do zarządzania danymi konta

Oprogramowanie do zarządzania nieobecnościami

Oprogramowanie do testów A/B

Oprogramowanie do drukowania 3D

Oprogramowanie do modelowania 3D

Oprogramowanie do narzędzi do przesyłania opinii 360°

Platformy DevOps - Najpopularniejsze aplikacje - Białoruś Najpopularniejsze Ostatnio dodane

Platformy DevOps wyposażają zespoły w niezbędne narzędzia i możliwości automatyzacji, aby skutecznie zarządzać ciągłym dostarczaniem. Ciągłe dostarczanie to metodologia rozwoju skupiająca się na szybkim i sprawnym tworzeniu, testowaniu i wypuszczaniu oprogramowania. Platformy te obsługują ciągłą integrację (CI) i ciągłe wdrażanie (CD), automatyzując różne zadania programistyczne w celu ustanowienia solidnego rurociągu dostaw. Korzystając z platform DevOps, zespoły mogą mieć pewność, że ich procesy ciągłego dostarczania są jasno zdefiniowane, w pełni zautomatyzowane i łatwe do zarządzania w ramach ujednoliconej struktury, wspierając wydajne, zwinne środowisko DevOps. Platformy te często obejmują pełną funkcjonalność orkiestracji wydawania aplikacji i tworzenia oprogramowania do automatyzacji, ułatwiając natywne zarządzanie, automatyzację i realizację procesów CI/CD.