Oprogramowanie do publikacji na pulpicie - Najpopularniejsze aplikacje - Słowacja

Venngage to platforma do projektowania informacji, która udostępnia szereg szablonów specyficznych dla b2b, ułatwiających przekazywanie złożonych informacji wewnątrz i na zewnątrz organizacji, łatwo i bez projektanta. Produkt Venngage zapewnia atrakcyjne materiały wizualne, które można dodać do programu nauczania i rozwoju, co z kolei pomaga w informowaniu Twojej organizacji o ważnych decyzjach i procesach. Produkt Venngage pomaga w przekształcaniu wniosków z danych w celu tworzenia angażujących i potężnych treści wizualnych/dokumentów badawczych, aby ustanowić wiodącą pozycję w przestrzeni B2B. Venngage udostępnia również przydatne szablony komunikacji zewnętrznej, które pomogą Ci podzielić się historią Twojej firmy z potencjalnymi klientami i kupującymi. Jeśli masz skomplikowane rozwiązanie, które oferujesz i potrzebujesz łatwiejszego sposobu przekazania propozycji wartości swojej firmy, szablony infografik Venngage sprawią, że zrozumieją Twoją ofertę. Venngage to świetne miejsce do tworzenia i organizowania ważnych zasobów wizualnych dla Twojej organizacji, takich jak raporty, struktura organizacyjna i informacje, przewodniki i materiały dotyczące wdrażania, dokumenty badawcze i białe księgi i nie tylko. Możesz wyróżnić się na tle innych firm, korzystając z opowiadania historii opartego na danych, aby zainspirować swoją organizację i klientów do zrozumienia wysoce technicznych informacji w formacie wizualnym. Dołącz do ponad 500 zespołów i organizacji korzystających codziennie z Venngage, aby usprawnić komunikację i zaangażować swoje zespoły i odbiorców. Przekształć przekaz i treść swojej marki z wysoce technicznego i zagmatwanego żargonu w wciągającą wizualnie i przekonującą grafikę informacyjną. Utrzymuj rozproszone zespoły w kontakcie i dostosowaniu ich do lepszej komunikacji korporacyjnej. Zobacz, dlaczego firmy takie jak Wal-Mart, AstraZeneca, Facebook, GoodLife uważają Venngage za kluczowe narzędzie umożliwiające utrzymanie produktywności, spójności i zaangażowania ich organizacji.